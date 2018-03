El vocero titular de la bancada de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta, saludó el reciente pronunciamiento del primer vicepresidente Martín Vizcarra ante el nuevo intento desde la oposición en el Congreso para vacar al presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK)

“Corta estos trascendidos políticos, de que hay la comidilla política de las conversaciones, los entripados”, consideró Violeta.

Como se informó, en la víspera se difundió en el matutino televisivo “ATV Noticias” una conversación vía WhatsApp en la que Vizcarra señala a Violeta: “Sobre la situación actual, tuve una amplia conversación con el presidente hace tres semanas, que estuve en Lima. Aparte de él, no me he reunido ni coordino con nadie de algún partido político. Actualmente estoy abocado a mi función de embajador”. El vicepresidente confirmó ese diálogo a la periodista Milagros Leiva y reiteró que no ha dialogado con Keiko Fujimori o algún representante de Fuerza Popular.

Según dijo Violeta esta mañana al mismo programa, se comunicó con Vizcarra con el fin de trasladarle un mensaje explícito y claro de parte de la bancada, al evaluar los trascendidos en torno a él.

En ese sentido, sostuvo que lo recomendable era “cortar por lo sano y tomar una posición”. Y, a su juicio, así lo ha hecho Vizcarra, cuya presencia en Lima insiste en demandar a fin de que trabaje al lado de Kuczynski.

En tanto, Violeta consideró que el nuevo pedido de vacancia contra PPK tiene los mismos argumentos del anterior proceso y, en realidad, se debe al indulto humanitario otorgado por el jefe de Estado al ex mandatario Alberto Fujimori.

“Si es que se consumara una vacancia del presidente de una manera arbitraria e injusta como esta, creo que nadie debería ser parte de ese proceso”, dijo finalmente a título personal.

De otro lado, Vizcarra también declaró ayer a "La República" en Canadá. "(Opinar sobre la vacancia) es adelantarme a los hechos. Yo no me pongo es escenarios futuros. Yo sigo en Canadá, ejerciendo mis funciones como embajador, acá en Ottawa", manifestó.