Gilbert Violeta: “No es voluntad del Ejecutivo cerrar el Parlamento”

El vocero del oficialismo, Gilbert Violeta, aseguró que el anuncio de la cuestión de confianza lo tomó por sorpresa. Precisa que el Ejecutivo no busca el cierre del Parlamento.

— ¿Quién o quiénes tomaron la decisión de plantear una cuestión de confianza?

Fue decisión del presidente. Cuando la bancada llegó el domingo a Palacio, ya tenía grabado el anuncio.

— ¿El oficialismo está satisfecho con los acuerdos alcanzados en la Junta de Portavoces del Congreso?

Bueno, la mayoría [de Fuerza Popular] ha hecho énfasis en que el pleno del miércoles se da no porque el presidente lo convoca sino porque el Congreso se autoconvoca. Sin embargo, una cosa que quedó entre líneas es que el 4 de octubre es el límite para aprobar las cuatro reformas constitucionales enviadas.

— ¿Es un acuerdo explícito?

Sí. Frente a todos los voceros, el presidente del Congreso dijo que eso es un hecho. Y hemos pedido, además, que se ponga ese compromiso por escrito.

— ¿Cuál será el pedido específico del primer ministro en el pleno del miércoles?

Va a materializar el pedido de cuestión de confianza en relación con los lineamientos generales de gobierno: integridad y lucha anticorrupción, y fortalecimiento institucional y gobernabilidad. Por lo que he escuchado, no hay resistencia para aprobar las reformas constitucionales. De ser así, estas dudas y suerte de fantasma que recorre el Parlamento sobre un eventual cierre tienen que quedar completamente despejados.

— ¿El Ejecutivo no busca el cierre del Congreso?

No es voluntad del Ejecutivo cerrar el Parlamento. La cuestión de confianza no se está planteando para eso, sino para hacer prosperar las iniciativas de reforma.

— Sin embargo, la oposición podría otorgar la confianza y seguir sus propios plazos de debate.

Hay un compromiso para que el 4 de octubre estén cerrados los proyectos. Por lo tanto, no debería haber mayor impedimento para sacar adelante las reformas.

— ¿Contemplan un escenario adverso en la votación de la confianza?

Espero que Fuerza Popular reflexione. Si las cuatro reformas salen adelante, esta cuestión de confianza habrá quedado como algo de carácter declarativo. El gobierno busca que primen sus reformas y no la cuestión de confianza.