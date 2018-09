El vocero de la bancada de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta, refirió que al otorgarse el voto de confianza al primer ministro, César Villanueva, debe además quedar establecido formalmente el compromiso del Congreso de aprobar hasta este 4 de octubre las reformas constitucionales presentadas por el Ejecutivo, a fin de que sean sometidas a referéndum este 9 de diciembre.

“Lo que nos preocupa es cuál es el tenor del acuerdo cuando se vote la cuestión de confianza. Lo que estoy viendo es que se está trabajando la Presidencia del Congreso un texto muy genérico, porque es un texto que dice muy bien, le damos la confianza al gabinete Villanueva sobre la base de la política y los ejes uno y dos”, detalló Gilbert Violeta en entrevista con El Comercio.

“Pero no estamos asumiendo el compromiso de que hay que sacar esto vía referéndum el 9 de diciembre y que, para tal efecto, hasta el 4 de octubre el Parlamento tendría el tiempo para poder aprobar los cuatro proyectos de reforma constitucional”, añadió el legislador.

Violeta remarcó que debe quedar garantizado el marco sobre el cual se daría este miércoles el voto de confianza al primer ministro César Villanueva, por lo que algunas bancadas del Congreso han presentado una moción de orden del día, la cual pedirán que sea sometida a votación a través de una cuestión previa esta tarde.

“Aquí no se trata de quién gane o quién pierde, aquí lo que se trata es de darle seguridad jurídica al país y lanzar un mensaje claro. Lo que no debería ocurrir es que por un lado decimos sí, damos la cuestión de confianza, pero por otro lado no damos las seguridades de que eso se va a traducir en proyectos aprobados que tienen que entrar en referéndum”, complementó más adelante.

Asimismo, Gilbert Violeta cuestionó las declaraciones de su colega de Fuerza Popular, Úrsula Letona, quien a título personal refirió que no le otorgaría el voto de confianza a César Villanueva y que sería “un gravísimo error” que el Parlamento ceda a la “presión” del Gobierno.

“Me extraña declaraciones aún medias discrepantes y medias disonantes como el de la congresista Letona que no es nada menos que la vocera de Fuerza Popular […] Yo espero que eso sea más un discurso político que una expresión clara de lo que tiene que ocurrir esta tarde en el Parlamento”, expresó Gilbert Violeta.