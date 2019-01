Gino Costa: “El Congreso no tiene que juzgar a Chávarry”

Gino Costa, legislador de la nueva Bancada Liberal, es autor de dos de las denuncias constitucionales contra Pedro Chávarry que debatió la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el último lunes. Una de ellas fue archivada.

— ¿Hay indicios suficientes para investigar al ex fiscal de la Nación por infracción a la Carta Magna en los casos de presunto plagio y adulteración de notas?

Sin duda. Hay elementos para investigarlo por infracción a la Constitución en ambos casos. [En la subcomisión] se juzgó que eran delitos y no infracción. Yo creo que pueden ser ambas cosas. Insistiré en la Permanente para que ese extremo sea incluido.

— ¿Y hay elementos a nivel del Congreso para que prospere la denuncia por pertenencia a una organización criminal?

Hay suficientes elementos. Las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez han tenido acceso a miles de audios y trabajan con tres o cuatro colaboradores eficaces, y ese trabajo las ha llevado a concluir que Chávarry y otros magistrados y ex consejeros del CNM deben ser investigados. Corresponde que el Congreso les levante el fuero para que puedan ser investigados y eventualmente condenados por la justicia.

— Legisladores como Velásquez Quesquén dijeron en la subcomisión que no se puede basar una acusación en dichos de un colaborador eficaz.

En el caso de Los Cuellos Blancos hay varios colaboradores y miles de videos. El dicho de un colaborador debe ser corroborado, pero es un indicio de delito y eso es un elemento suficiente para investigar. El Congreso no tiene que juzgarlos, no le corresponde, quien tiene que hacerlo es la justicia. Esperamos que la subcomisión nombre a un delegado ponente que haga un buen trabajo, que esto avance y no reviertan al blindaje.

— En la subcomisión se decidió excluir a los ex consejeros del CNM de las denuncias. ¿Por qué es importante que sean investigados junto con Chávarry?

Porque hay una relación entre Chávarry y el CNM. Acuérdese que lo ratifican automáticamente y manipulan los resultados de su evaluación. La organización veía con buenos ojos que llegue a la Fiscalía de la Nación. Hay que investigar el rol que jugaron los consejeros en esa ratificación irregular. Se sostuvo en la subcomisión que a los ex consejeros ya se les investigó y eso se archivó, pero este es un hecho nuevo que no estaba considerado antes.

— ¿Por qué los cuestionamientos a Chávarry colisionan con la Carta Magna y por lo tanto debería ser acusado también por infracción constitucional?

Si una acusación constitucional queda acreditada, te permite suspender, destituir o inhabilitar hasta por diez años. Colisiona con la Constitución porque un funcionario público tiene que tener una conducta ejemplar, estar comprometido en la lucha contra la corrupción y no puede estar coludido con organizaciones criminales.