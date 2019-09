Costa y Arana dicen que no hay necesidad de esperar lo que diga Comisión de Venecia

Las respuestas del presidente de la Comisión de Venecia, Gianni Buquicchio, a El Comercio han tenido repercusión en algunos miembros de la Comisión de Constitución como Marco Arana (Frente Amplio) y Gino Costa (Bancada Liberal). Ellos señalan que las mismas corroboran que no es necesario esperar el pronunciamiento de ese organismo internacional para adoptar una posición sobre el proyecto de adelanto de elecciones.

Buquicchio manifestó que ese órgano consultivo del Consejo de Europa en temas constitucionales no puede decir si el proyecto de reforma para adelantar las elecciones es constitucional y que esa es una prerrogativa solo del Tribunal Constitucional. También indicó que no es tarea de la Comisión de Venecia pronunciarse sobre escenarios posibles como un eventual planteamiento de la cuestión de confianza.

Gino Costa señaló que las declaraciones del titular de la Comisión de Venecia son significativas pues, en su opinión, deja en claro que "no hay ninguna razón" para esperar su pronunciamiento como lo ha solicitado la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra.

"Buquicchio ha sido claro en señalar que la Comisión de Venecia no tiene vela en este entierro, pues sus opiniones no son vinculantes y no le corresponde opinar si es o no constitucional el adelanto de elecciones o un hipotético planteamiento de cuestión de confianza", manifestó a El Comercio.

El parlamentario de la Bancada Liberal agregó que lo que cabe es proceder a debatir el proyecto del Ejecutivo y "adoptar una posición" sin necesidad de esperar la visita de la delegación de la Comisión de Venecia y su pronunciamiento. "Eso sería dilatar en vano este asunto", acoto.

El legislador Marco Arana también consideró que hay un afán dilatorio por parte de la mayoría de la Comisión de Constitución al evitar tomar una posición sobre el planteamiento del Ejecutivo. "A pesar de que se les ha dicho que la opinión de la Comisión de Venecia no es vinculante, y allí están las propias declaraciones de su presidente, no quieren tomar un acuerdo. Que presenten de una vez el dictamen de archivamiento y que eso se debata en el pleno", sostuvo.

"No sé qué están esperando la señora Bartra y el señor Olaechea, por la entrevista de El Comercio está claro que la Comisión de Venecia no se pronunciará sobre la constitucionalidad del adelanto de elecciones", reiteró el congresista del Frente Amplio.

Cabe anotar que la Comisión de Constitución tiene previsto una sesión extraordinaria el 23 de setiembre con la delegación de la Comisión de Venecia.