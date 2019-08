“Olaechea está retornando a la política de confrontación anterior a Salaverry”

El portavoz de la Bancada Liberal, Gino Costa, calificó de ofensivas las expresiones del titular del Congreso, Pedro Olaechea, respecto al presidente Martín Vizcarra. El exministro del Interior también consideró que hubiera sido mejor que el jefe del Estado “no se involucrara personalmente” en la crisis por Tía María.

— ¿Cómo interpreta el alejamiento de Mercedes Araoz de la bancada de Peruanos por el Kambio?

Como una baja importante en un momento delicado para el gobierno.

— Araoz afirmó que su alejamiento de PpK no responde a un plan para dejar al gobierno sin bancada y remarcó que hay otras agrupaciones, como la Bancada Liberal, que apoyan al Ejecutivo. ¿Ustedes se sienten oficialistas?

No somos ni hemos sido la bancada oficialista, pero sí hemos apoyado al gobierno como corresponde. Nosotros llegamos al Congreso en la misma fórmula que el presidente Martín Vizcarra y con el mismo plan de gobierno, de manera que nosotros hemos venido apoyando su gestión y esperamos seguir haciéndolo. Aunque [aclaro] que no somos una bancada oficialista, sino independiente.

— ¿La Bancada Liberal está dispuesta a asumir un rol oficialista ante la debilidad de PpK?

No, ni somos bancada oficialista ni nos han invitado a serlo. Nos mantendremos como una bancada independiente que respalda al gobierno en las iniciativas que concuerden con el plan de gobierno que nosotros asumimos cuando candidateamos al Congreso.

— La vicepresidenta Mercedes Araoz ha indicado que Palacio de Gobierno despidió a su asesor de prensa…

Ese es un asunto que debe ser resuelto por las personas involucradas, no tengo información, no sé qué ha ocurrido y prefiero no meterme en ese asunto. Yo creo que dada la delicada situación en la que nos encontramos sería bueno que un asunto como ese pueda ser resuelto a través de una conversación entre los involucrados. Prefiero no opinar sobre este tema.

— El titular del Congreso, Pedro Olaechea, ha exhortado al presidente Martín Vizcarra a no tener miedo a gobernar…

Son expresiones inadecuadas, porque no hay ninguna demostración de que el presidente Martín Vizcarra no esté gobernando. Uno puede estar a favor o en contra de la manera que lo está haciendo, pero no cabe señalar que el jefe del Estado no está gobernando y menos que tiene miedo a gobernar. Me parecen unas declaraciones ofensivas.

— ¿Cree que Olaechea, con este mensaje, está marcando una línea de distancia con el Ejecutivo?

Parece que está retornando a la política de confrontación que caracterizó a las gestiones anteriores a la de Daniel Salaverry. Espero equivocarme por el bien del país, aunque vamos en esa dirección. También me gustaría decir que, más bien, el presidente del Congreso debe invocar a la titular de la Comisión de Constitución [Rosa Bartra] a darle la prioridad necesaria al debate del proyecto de adelanto de elecciones, porque existe incertidumbre en el país sobre si las elecciones serán en el 2020 o 2021.

— ¿La reelección de Rosa Bartra como presidenta de la Comisión de Constitución significa que el proyecto sobre adelanto de elecciones será rechazado?

Hay un alto riesgo de que eso ocurra.

— ¿Por qué la Comisión de Constitución no pudo establecer un cronograma de trabajo en su primera sesión?

No es que no se pudo, sino que no se quiso. Perfectamente se pudo tomar algunos acuerdos, como darle prioridad al debate del proyecto de adelanto de elecciones y sesionar durante la semana de representación, pero la congresista Bartra no fue de la idea de acoger estas iniciativas y se ha comprometido que en la próxima reunión, de acá a 15 días, se evaluará un cronograma que ella presentará. Con ello, se perderá tiempo valiosísimo.

— Para usted, ¿cuál es el escenario ideal para darle salida a esta crisis entre el Ejecutivo y el Congreso?

Me parece que el adelanto de elecciones es una buena fórmula, es una buena salida para este problema, es la mejor salida que tenemos.

— Pero en este momento no hay un consenso, el gobierno tiene una posición y el Congreso otra…

Yo espero que podamos llegar a un acuerdo por el bien del país. Hemos tenido tres años de confrontación, de blindaje a la corrupción por parte del Congreso y creo que dos años más en esas condiciones serían tremendamente perjudiciales para el país. Una fórmula por la cual tanto el Congreso como el Ejecutivo acortan su mandato un año, permitirá que en las urnas la ciudadanía pueda resolver este conflicto eligiendo a un nuevo presidente y un nuevo Congreso. Me parece que es una salida constitucional y la menos mala de todas las opciones que tenemos entre manos.

— El presidente Martín Vizcarra y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, se han pronunciado en contra de que el Estado Peruano devuelva S/524 millones a Odebrecht por la venta de Chaglla. ¿Estas opiniones pueden terminar afectando el acuerdo de colaboración eficaz?

El asunto está en manos de la jueza [María de los Ángeles Álvarez Camacho] que homologó el acuerdo de colaboración eficaz y ella tendrá que determinar si estos S/524 millones se devuelven o no.

— Desde su punto de vista, ¿cuál debe ser la posición que se debe asumir?

Yo me atendré a lo que la jueza resuelva. Ella es la que validó el acuerdo de colaboración eficaz [con Odebrecht] y quien mejor conoce los términos del acuerdo.

— ¿No le llama la atención que justo cuando Barata delata que entregó un presunto soborno al ex primer ministro César Villanueva el gobierno empieza a cuestionar con mayor énfasis este eventual retorno?

No veo la relación entre una situación y la otra.

— El fiscal supremo Tomás Gálvez ha solicitado el retiro de Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial del Caso Lava Jato. ¿Este sector de la Junta de Fiscales Supremos, que integra Pedro Chávarry, está recuperando fuerza?

Es una demostración de su fuerza atreverse a pedir la remoción de Vela y Pérez, porque fue la decisión de retirarlos [del equipo especial Lava Jato] lo que llevó a la movilización ciudadana que obligó a Chávarry a renunciar al cargo de fiscal de la Nación. Pasados ocho meses parece que están recomponiendo sus fuerzas y sintiéndose lo suficientemente poderosos gracias al blindaje del Congreso. Chávarry, Gálvez y [Víctor] Rodríguez Monteza están en donde están porque el Parlamento ha impedido que se les investigue por pertenecer a Los Cuellos Blancos del Puerto y se les pueda destituir e inhabilitar de sus funciones. Entonces, sabiendo que tienen ese respaldo, osan hacer uso del poder que tienen para tratar, una vez más, de impedir el avance de las investigaciones por el Caso Lava Jato.

— ¿Fue un error del presidente Martín Vizcarra adelantar su opinión sobre la licencia a Tía María en la reunión que tuvo con las autoridades de Arequipa?

[Silencio por unos segundos] Creo que hubiera sido mejor que el presidente [Martín Vizcarra] no se involucrara personalmente en esas conversaciones.

— El presidente Vizcarra dijo ante las autoridades arequipeñas que si no cumplía con retirar la licencia, estos podía adoptar “una medida radical”…

Sí, preferiría no comentarla.

— El Consejo de Minería suspendió la licencia de construcción de Tía María en base a los argumentos de la Oficina General de Gestión Social (OGGS), que depende del despacho del ministro de Energía y Minas. ¿Fue una decisión independiente?

La decisión que ha tomado el Consejo de Minería abre una ventana de oportunidad por 120 días para encontrar una fórmula, una salida negociada al impasse en el que nos encontramos [por Tía María] y ojalá esa ventana de oportunidad pueda ser aprovechada para tener un diálogo de altura sobre el proyecto y sus implicaciones. Hay que apostar que, a través del diálogo, pueda llegarse a un entendimiento.

— ¿El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, debe dar un paso al costado por este impasse?

La Conferencia Episcopal, que facilitó el diálogo para superar los problemas en Las Bambas (Apurímac), puede colaborar en el restablecimiento del diálogo en el Caso Tía María.

— ¿El ministro Ísmodes debe renunciar a su cargo?

Mire, ese es un asunto que el gobierno tendrá que decidir, yo le sugeriría [al ministro] que se concentre en cómo puede sacar un diálogo sobre Tía María.