Gino Costa: "PPK había faltado a la verdad sobre su vinculación con Odebrecht"

El congresista Gino Costa postuló por la lista de Peruanos por el Kambio de Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Renunció a la bancada tras el indulto humanitario a que este último dio a Alberto Fujimori. Hoy como vocero de la nueva bancada Liberal afirma que es respetuoso de la decisión del Poder Judicial de dictar prisión preliminar contra el ex presidente por presunto lavado de activo, en el marco de las investigaciones por su vínculos con Odebrecht.

— ¿Cuál es su posición sobre la detención preliminar de Pedro Pablo Kuczynski?

Lamento la situación en la que se encuentra. Entiendo que estaba con impedimento de salida, las cuentas congeladas y ha venido colaborando con la justicia. Lo tomo con un poco de sorpresa, pero tengo confianza también en los fiscales que vienen investigando estos hechos. No conozco la resolución, pero imagino que tiene los elementos suficientes que justifiquen una medida extrema como esta debido a su edad, que sospecho llevará a un pedido de prisión preventiva.

— ¿Es responsable que algunos políticos cercanos a él, como el congresista Juan Sheput y la vicepresidenta Mercedes Araoz, cuestionen esta medida? El primero ha dicho que es una cortina de humo del gobierno y la segunda que es un atropello.

Cada quien es responsable de sus propias declaraciones. Como vocero de la bancada Liberal, nosotros somos respetuosos de las decisiones fiscales y judiciales. En este como en otros llamamos a que los actores políticos no interfiramos con la acción de la justicia. Eso no significa que no se pueda opinar sobre las decisiones de jueces y fiscales.

— Era de público conocimiento que Kuczynski es investigado por presuntamente haber favorecido a la empresa Odebrecht, por ejemplo a través de sus empresas. Sin conocer la investigación fiscal, lo que sabía era que el ex presidente había faltado a la verdad sobre su vinculación con Odebrecht, y en segundo lugar había incurrido en conflicto de intereses. Sé que se está investigando lavado de activos, pero no conozco la evidencia. Solo los fiscales lo podrán determinar. Hasta donde pude ver en la Comisión Lava Jato, el dinero que él recibió de Odebrecht lo dejó mal porque él dijo que no había tenido vínculos con la empresa, y demostró que había habido conflicto de intereses porque el dinero lo recibió estando en la administración pública.

— Según la fiscalía, a través de empresas vinculadas a él.

Ahora, siempre Odebrecht dijo que todos los pagos que se le hicieron [a PPK] eran por trabajos realizados [consultorías], dando a entender que en el caso de él no se trataba de soborno sino de servicios prestados.

— ¿Es válido el argumento del ex presidente y de su defensa cuando dicen que no procede la detención preliminar porque ha estado colaborando con las investigaciones?

Eso lo tiene que determinar el juez y si está con detención preliminar es porque un fiscal ha solicitado esa medida, y el juez la ha concedido. Yo me remito a eso. A la justicia le corresponde determinar si procede.

— ¿Su alejamiento de la bancada oficialista en su momento también obedeció a los presuntos vínculos de PPK con Odebrecht?

Yo renuncié por la manera cómo se otorgó el indulto humanitario al ex presidente Alberto Fujimori...

— ¿Solo fue por el indulto?

Lo que ocurre es que esa renuncia tuvo lugar en el contexto de que se hicieran públicas las relaciones de él con Odebrecht, eso ocurrió pocos días antes. Pero la decisión tuvo que ver con el indulto, lo otro estaba muy fresco.

— ¿Que nuevamente un ex presidente peruano sea detenido debe generar desazón en la población u optimismo porque la justicia esta dando frutos?

La justicia está haciendo su trabajo. Preferiría que no tengamos tantos presidentes investigados, uno prófugo en proceso de extradición, otro preso, otro con detención preliminar, pero el hecho de que esto exista quiere decir que hay un Poder Judicial que tiene la capacidad de actuar en igualdad de condiciones, cualquiera que sea el estatus de los investigados. Muchos países no se pueden dar ese lujo. No es para alegrarse pero sí para reconocer que tenemos a una fiscalía que esta investigando sin limitación, atadura y condicionamiento, y a un Poder Judicial que esperamos siga haciendo su trabajo.

— ¿Es posible que el presidente Vizcarra tenga algo que ver con esta detención preliminar para desviar la atención del problema con Las Bambas o de su caída en las encuestas?

No, de ninguna manera. Eso sería suponer que el presidente de la República tiene injerencia o maneja el Ministerio Público y el Poder Judicial, y eso ha quedado descartado. La propia comunidad internacional a través de la decisión del gobierno de Uruguay y de otros sobre el pedido de asilo del ex presidente Alan García ha sido muy concluyente en el sentido de que tenemos una democracia donde hay separación de poderes, y donde el Ejecutivo no tiene ninguna injerencia sobre el Ministerio Público o el Poder Judicial. La cortina de humo es un disparate.