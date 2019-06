“Ananculi me ha tomado como escudo para evadir la acción de la justicia”

Giovanna Rebatta Loza, la accesitaria de la congresista Betty Ananculi, consideró que la fujimorista la ha utilizado como “escudo” para evitar que el Parlamento apruebe el levantamiento de su inmunidad. También negó estar detrás de la denuncia contra la legisladora iqueña por los presuntos delitos de falsa declaración en proceso administrativo y falsedad genérica.

— La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria declaró improcedente la solicitud para levantar el fuero a la congresista Betty Ananculi. Argumentó que existe “una persecución política” de parte de usted, quien es su accesitaria. ¿Está detrás de la denuncia?

Me siento muy decepcionada de esta situación, de cómo se han llevado las cosas. Yo no estoy detrás de nada, soy una mujer empresaria, actualmente vivo en Lima, donde estoy estudiando, no tengo nada que ver en este asunto y me molesta y me siento agraviada de que esta persona [Ananculi] me haya tomado a mí como un escudo para evadir la acción de la justicia. He escuchado claramente que se ha referido a mí como si yo estuviera detrás de la denuncia [por haber mentido en su hoja de vida]. Afirman que la señora que la acusó es la madre [Nélida Tasayco] de un joven [Fabricio Castillo Tasayco] que fue mi jefe de campaña. Esa persona no fue en ningún momento el jefe de mi campaña.

— ¿Fabricio Castillo Tasayco no fue el jefe de su campaña al Parlamento?

El joven ha apoyado al partido, a todos los candidatos, incluso a algunos congresistas que integran la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, como el señor Marco Miyashiro. Este joven ha apoyado a la misma lideresa [del partido, Keiko Fujimori]. Que demuestren materialmente que esta persona fue mi jefe de campaña.

— En octubre último usted fue candidata a la alcaldía provincial de Chincha por Fuerza Popular. ¿Hay un distanciamiento con el fujimorismo en la actualidad?

Mire, yo participé como candidata invitada, yo no soy militante. Y para postular, a mí me evaluaron, me pidieron proyectos de desarrollo para mi región y me entrevistaron. A mí nadie me llevó de la mano [al partido] ni fui recomendada por terceros, yo no soy una improvisada. Mi región está abandonada, las autoridades que tenemos no han hecho nada sostenible ni en beneficio de la población.

— ¿Se refiere a los congresistas de la región Ica que son parte de Fuerza Popular?

Cada quien desarrolla un papel de acuerdo a lo que considere y en beneficio de la población y de la región. De otro lado, a mí me tildan como si yo estuviera detrás de la denuncia y no lo estoy, eso es totalmente falso. Este caso [la denuncia contra Ananculi] es conocida en todo Ica, todas estas falsedades. A mí me está tomando como pretexto para quedar limpia. Es cierto que existe la presunción de inocencia, pero lo correcto es allanarse a la investigación, que lo haga si es que realmente no tiene culpa de algo.

— ¿Fuerza Popular la ha utilizado para blindar a la congresista Ananculi?

Es una pregunta dura y difícil, más aún si yo he representado a ese partido, que, por lo que he visto, me ha dado la espalda totalmente. Ni siquiera me dieron las gracias por haber apoyado y trabajado por la campaña. Me causa decepción y sorpresa ver que ellos avalen a la señora [Ananculi], que solo ha dicho que este joven [Castillo Tasayco] fue mi jefe de campaña. ¿Alguien de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad me preguntó si eso es cierto? ¿Alguien tomó mi palabra? Nadie.

— Si el Parlamento evalúa nuevamente la situación de Ananculi, ¿usted está dispuesta a ir a declarar?

Sí, porque a mí nadie me puede injuriar ni tomarme como escudo para evadir la acción de la justicia. Si la señora [Ananculi] considera que tiene un título realmente original, como el de tantos jóvenes que han luchado por estudiar y salir delante de manera honesta, entonces que se allane a la justicia y que permita que la investiguen, eso es lo más lógico.

— ¿Las observaciones a la hoja de vida de la congresista Ananculi eran conocidas desde la campaña? ¿Lo sabía Fuerza Popular?

Cuando yo he postulado [a un cargo público] he presentado mis certificados originales de estudio así como copias. A mí me evaluaron, no sé cómo fue con relación a la otra persona […] Quienes ostentan cargos políticos de representación están llamados a dar el ejemplo, que la congresista enfrente y no evada a la justicia.

— ¿La protección de Fuerza Popular a Ananculi se debe a que no quieren que usted ingrese al Congreso?

Puedo pensar miles de cosas, yo estoy abocada al tema empresarial y a mis estudios, no estoy pensando en estar detrás de una curul, de sacar a una persona para entrar, esta situación tiene que manejarse de manera honesta y transparente.

— Si eventualmente ingresa al Parlamento, ¿se sumaría a la bancada de Fuerza Popular?

Yo participé como invitada [en las elecciones de 2016], es un tema que no lo he pensado. Estoy mortificada por el daño que me están haciendo, me preocupa que el partido no haya investigado y que solo crea en la palabra de la señora. No ha tenido en cuenta la declaración de los profesores [que negaron tener como alumna a la congresista] ni tampoco las actas de notas y la presencia de un menor de edad [en el salón de Ananculi], hay tanta evidencia. Desde diciembre, cuando la Corte Suprema solicita por primera vez el levantamiento de la inmunidad, a mí me toman como escudo, nadie [dentro de Fuerza Popular] me ha preguntado.

El perfil

Rebatta Loza ha postuló en el 2006 a la alcaldía distrital de Pueblo Nuevo (Chincha, Ica) por el partido Unión por el Perú (UPP).

Diez años después fue candidata al Congreso por Fuerza Popular. Obtuvo 13.224 votos, con lo cual quedó como accesitaria del partido naranja en la región Ica.

(Foto: Difusión) GEC

En octubre del año pasado, postuló, también con el fujimorismo, a la alcaldía provincial de Chincha. Solo obtuvo el 4.875% de los votos.

Durante la última campaña regional y municipal, Rebatta Loza denunció a Cristhian Auris Salvatierra, quien tenía un programa en un canal de TV de Ica, por el presunto delito de extorsión. El conductor le solicitó S/1.500 a la entonces candidata para no divulgar información que perjudique su campaña. Esta persona fue detenida por la Policía en agosto último.

Rebatta Loza- de acuerdo con la hoja de vida que presentó ante el JNE- tiene una maestría en Administración y Gestión Pública con mención en Defensa Nacional en el Centro de Altos de Estudios Nacional. También es, desde el 2013, la gerente general de la empresa De Los Andes S.A.C.



También estudió contabilidad en el Instituto Superior Tecnológico de Chincha. Y, además, es bachiller en Administración de empresas en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.