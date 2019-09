Giulliana Loza: Interrogatorio a Montesinos "es parte de todo el show" del fiscal Pérez

La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, aseguró este martes que el interrogatorio al sentenciado exasesor presidencial de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, programado para el martes 24 de setiembre por el fiscal José Domingo Pérez, "es parte de todo el show" que organiza para mantener a su patrocinada en prisión.

La letrada cuestionó que el fiscal integrante del equipo especial Lava Jato suela "realizar este tipo de acciones antes de las audiencias importantes que tienen que ver con la libertad de la señora Fujimori".

Recordó, por ello, que la diligencia con Montesinos se llevará a cabo un día antes de que el caso de la lideresa de Fuerza Popular sea visto por el Tribunal Constitucional.

"No me extraña porque es parte de todo el show, de todo el espectáculo que generalmente se suele realizar en este caso previo a audiencias importantes que tienen que ver con la libertad de la señora Fujimori", sostuvo en diálogo con Canal N.

"Están citándolo [a Montesinos] un día antes de la audiencia del TC, es una práctica común y sistemática que se viene dando en este caso", señaló.

En otro momento, Loza indicó que su patrocinada permanecerá internada en la clínica Centenario Peruano Japonesa "los días que vayan a determinar los médicos" que se encuentran evaluándola tras presentar una crisis hipertensiva el último sábado.

"Los días que ella se mantenga en internamiento lo van a determinar los médicos. Aún no nos han informado nada. Si serán uno, dos, tres días o semanas, no lo sabemos. Va a ser lo que nos digan. En cuanto a si hemos presentado alguna denuncia, alguna queja, no", manifestó.

"Aún no tenemos los diagnósticos, estamos esperando que estos nos sean informados, pero ella está pasando exámenes desde el día sábado en la noche que fue internada", agregó.

El último sábado Keiko Fujimori fue trasladada a la clínica Centenario Peruano Japonesa, en Pueblo Libre, desde el penal Anexo de Mujeres en Chorrillos tras presentar problemas coronarios, dolores en el pecho y una crisis hipertensiva.