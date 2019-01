Giulliana Loza: "Todos los investigados tendrían que haber salido en libertad"

La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, manifestó este viernes que todos los investigados por los presuntos aportes irregulares que recibió Fuerza 2011 en la campaña presidencial de dicho año "tendrían que haber salido en libertad".

Así, la letrada se refirió a la resolución de la Segunda Sala Penal de Apelaciones que ratificó esta medida contra la lideresa de Fuerza Popular, puesto que "no hay base" que los sindique como parte de una organización criminal, más allá de "testimonios no corroborados".

"Lo cierto es que todos [los investigados] tendrían que haber salido en libertad, personas como Ana Herz, ni siquiera procesada, debería de estar, no hay mínimamente una base, ni siquiera en razón de sospecha simple de pertenecer a una organización criminal, yo no entiendo", sostuvo en entrevista con Canal N.

En ese sentido, Giulliana Loza lamentó que la sala haya ratificado la prisión preventiva contra su defendida porque "no hay ningún elemento de convicción que la incrimine".

"Ninguno de los testigos menciona a Keiko Fujimori, entonces, suponer eso está llevando a la sala a confirmar una resolución arbitraria e injusta de prisión preventiva. Nos dan la razón, pero terminan centrándose en la declaración del testigo protegido N°3, un testigo que miente, que está probado que miente", señaló.

La abogada aseveró que se encuentra decepcionada de la sala de apelaciones y dijo que junto a Keiko Fujimori esperaban una resolución más acorde a la justicia.

"Con Keiko [Fujimori] hemos leído dos veces esta resolución y la conclusión a la que llegamos es que nos decepciona porque esperábamos una resolución justa", indicó.

"Soy muy respetuosa del Poder Judicial, pero si no hay argumentos fundados por qué privar de libertad 36 meses. No había necesidad de una prisión preventiva. No solamente hay mentiras, sino que la sala reconoce que esto no es cierto y aún así ratifica la medida en contra de Keiko", lamentó.