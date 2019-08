"[Jueces] están divididos en el tiempo de la prisión y eso es desconcertante"

Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, habla sobre las decisiones de los jueces supremos de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que quedaron divididos tras analizar el recurso de casación que presentó la lideresa de Fuerza Popular.

—¿Esperaba este resultado dividido?

Estamos totalmente decepcionadas con este resultado. Si bien es cierto [que] los votos en discordia son una posibilidad, no esperábamos que los magistrados se dividan porque nuestro caso era muy claro y simple. Nunca existió obstrucción a la justicia. Además, están divididos en el tiempo que ella debe estar en prisión y eso es realmente desconcertante e injusto.

—Ninguno de los magistrados optó por la liberación inmediata. Es un revés evidentemente...

Es lamentable. Consideramos que es injusto y decepcionante. La razón nos asiste. Tenemos argumentos jurídicos sólidos a nuestro favor. No entendemos qué ha llevado a los magistrados a tomar esa decisión. Resulta preocupante que todas las presiones que hemos visto cumplieron su cometido [...]. Al parecer, la presión fue más que el debido proceso. La filtración de información reservada fue más que el Estado de derecho.

—¿Si el juez dirimente adopta una posición distinta; es decir, por la libertad inmediata, aún serían necesarios otros tres votos que lo respalden y eso tomaría su tiempo?

Así es, es una posibilidad, aunque ello tomaría tiempo. Pero con todas estas presiones que hemos visto durante el proceso de casación, dudo y me preocupa altamente que alguien se atreva a enfrentar esta aplanadora. Sin embargo, nosotros no vamos a parar, no descansaremos hasta lograr que Keiko recupere su libertad.

—El juez dirimente también podría plegarse al grupo de magistrados que opta por disminuir la prisión; en consecuencia, la libertad de la señora Fujimori deberá esperar unos nueve meses más.

En ese caso, así es, lamentablemente.

—Más allá del resultado de la Corte Suprema, que parece tomará su tiempo, ¿qué tan importante es el recurso de hábeas corpus en el Tribunal Constitucional?

El [recurso de] hábeas corpus fue presentado por la familia preocupada por la situación de Keiko [Fujimori]. Es un derecho constitucionalmente reconocido.