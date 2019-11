Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, accedió a responder por escrito a este Diario luego de conversar ayer con la lideresa de Fuerza Popular en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos luego de que el Tribunal Constitucional declarara fundado el hábeas corpus que se presentó a su favor y anuló la prisión preventiva que cumple desde el año pasado por la investigación del Caso Odebrecht.

— ¿Cómo se encuentra la señora Keiko Fujimori tras la anulación de su prisión preventiva?

Tranquila. Es una decisión que hemos esperado por mucho tiempo. Siempre hemos tenido fe.

— ¿Seguirá colaborando con el Ministerio Público? Se lo pregunto porque hoy [ayer] guardó silencio ante el fiscal José Domingo Pérez.

El guardar silencio es un derecho que le asiste a todo procesado y, como lo dijo el fiscal en la diligencia, no puede ser usado en su contra. Ella lleva diecinueve años colaborando con la justicia y en este caso cuatro. Ha acudido las veces que ha sido citada, incluso en una de esas diligencias fue detenida y en otra se allanaron los locales de Fuerza Popular. Sin embargo, en este caso no existen las garantías mínimas que resguardan un debido proceso, no se respeta el principio de objetividad en la actuación fiscal y existe una filtración sistemática de documentación reservada. Todo ello no garantiza el respeto del debido proceso.

— ¿Tras dejar la prisión su patrocinada hará vida política, participará en la campaña al Congreso?

Lo más importante para ella en estos momentos es estar al lado de su familia.

— ¿Garantiza que se va a quedar en el país para afrontar su proceso judicial?

Ella jamás ha rehuido a la justicia. Lleva casi dos décadas investigada por diversos motivos y jamás ha huido.

— El presidente del TC ha señalado que este colegiado no ha declarado su absolución ni la ha condenado.

En los procesos de hábeas corpus lo que se discute es la afectación al derecho a la libertad, como se demandó en este caso.

— ¿Esperaba que el TC se pronuncie sobre los delitos imputados a su defendida?

Nuestra demanda se sustenta en la afectación al derecho a la libertad. Ese es el principal argumento.