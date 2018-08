La congresista de Alianza para el Progreso (APP), Gloria Montenegro, anunció que presentará un proyecto de ley para establecer limitaciones a la inmunidad parlamentaria, a fin de evitar confundirla con impunidad ante la ciudadanía.

"La inmunidad, lejos de favorecer al Congreso, le hace un daño enorme. Lo que planteamos es que en lugar de ser abierta para todo, solo se aplique para casos específicos", declaró la parlamentaria a Andina.

Esta iniciativa se encuentra actualmente en revisión dentro de su bancada y podría ser presentada al Legislativo la próxima semana.

"Tenemos que ir pensando en reducir la inmunidad. La inmunidad tan abierta, como es ahora, termina en impunidad", afirmó Montenegro, quien resaltó que este proyecto de ley podría cambiar favorablemente la imagen que la población tiene del Congreso.

Entre las limitaciones a ser planteadas, la legisladora detalló que la inmunidad no aplique para los casos anteriores al ejercicio de la función parlamentaria, o que no se use solo cuando los congresistas corren riesgo debido a sus investigaciones.

La congresista de APP también postuló que, en el marco de la lucha anticorrupción, la iniciativa también debería alcanzar a los integrantes de la Corte Suprema del Poder Judicial. "Si bien ese punto no está en el proyecto, creo que la inmunidad también hace daño en el caso de los vocales supremos", agregó.

Cabe recordar que Montenegro pertenece a la misma bancada de Benicio Ríos, legislador representante de Cusco sobre el que pesa una orden de captura y pena de cárcel de 7 años. El Congreso de la República autorizó su arresto el último jueves a solicitud del Poder Judicial.