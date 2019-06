Gloria Montenegro asegura que mandil rosado implica "romper paradigmas"

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, afirmó que el uso del mandil rosado en la campaña Hombres por la Igualdad busca romper el paradigma instalado en la sociedad referido a que las responsabilidades hogareñas están designadas para las mujeres.

Montenegro aseguró que “no hubo ninguna duda” de parte de los miembros del Ejército en colocarse los mandiles, así como también lo hicieron en su momento el presidente de la República, Martín Vizcarra, alcaldes y gobernadores.

“[Ponerse el mandil] Implica romper ese paradigma de que el hombre no ayuda a la mujer”, aseveró en entrevista con "La República".

Ante los cuestionamientos y la solicitud de algunos legisladores de que sea removida del cargo, Montenegro precisó que el jefe de Estado cuenta con su carta de renuncia desde que asumió la cartera.

“El presidente tiene mi renuncia desde que acepté el ministerio. Él puede decirme hoy día: ‘Gloria, muchas gracias’. Y yo le diré: ‘Muchas gracias por haberme permitido estar cien días en el ministerio’”, refirió.

La ministra precisó que, de ser convocada por el Legislativo en los próximos días para brindar detalles sobre la colocación del mandil en oficiales del Ejército, acudirá a demostrar que se está resaltando algo que es “inaudito”.

“Y cuando me llamen al Congreso, voy a ir con todo lo actuado día a día. Iré a demostrarles que están hablando de algo que me parece inaudito: piensan que es una campaña publicitaria. ¡Qué mal! No tienen la menor noción de lo que implica trabajar en el desarrollo humano”, refirió.

Además, manifestó que a raíz de las críticas recibidas, el mensaje de la campaña quedó relegado.

“Puede ser el mandil, puede ser el rosado, pero nadie se da cuenta del mensaje central: hombres por la igualdad. Nada justifica la violencia hacia la mujer. Y yo me pregunto: ¿por qué nadie habla del mensaje”, dijo.

Finalmente, Montenegro señaló que “nadie le ha puesto un aditamento ni un adorno” al uniforme del Ejército y que el mandil fue colocado finalizada la ceremonia del programa, “como acto simbólico”.