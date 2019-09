Montenegro: Hay dos grupos, uno que busca mejorar la democracia y otro que busca impunidad

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, señaló que quienes están en contra del proyecto de reforma constitucional para un adelanto de elecciones son un grupo de parlamentarios que buscan protegerse a través de la impunidad por sus vínculos con casos de corrupción.

"El Perú entero tiene que entender que hay dos grupos: uno que quiere, con transparencia, una lógica de gobernabilidad y fortalecimiento de la democracia, y otro que no está buscando el juego político [...] El otro grupo busca claramente cómo protegerse de tantos casos que tienen de corrupción. El juego político está basado en buscar la impunidad", señaló en declaraciones a Ideeleradio.

Gloria Montenegro mencionó, como ejemplo, la protección que recibió Pedro Chávarry desde el Congreso y la influencia que el fiscal supremo todavía tiene dentro del Ministerio Público.

"Esa sobreprotección en gravísimos casos de corrupción en todos los niveles de gobierno es lo que están protegiendo", señaló.

En esa línea, la ministra señaló que el presidente Martín Vizcarra está a favor de que se lleven a cabo investigaciones que lo implican como en el Caso Chinchero, actualmente en evaluación en la Fiscalía de la Nación por presuntos nuevos indicios que lo implicarían en irregularidades en la firma y anulación de la adenda del contrato.

"No olvidemos que, en primer lugar, el periodo del mandatario Martín Vizcarra tendría hasta el 2021 para protegerse. Él está desprendiéndose de un año que lo protegería a él. ¿Qué ha dicho Martín Vizcarra en sus últimas declaraciones? Investíguenme diez veces. Estoy de acuerdo, que se investigue, pero que dejen que termine el periodo hasta el 28 de julio del 2020 y luego investiguen, no solo a él, sino a todos. Pero no pongan este punto (Caso Chinchero) como un salvavidas para ellos y jalar de los pelos algún punto para pretender una vacancia", indicó Gloria Montenegro.