La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, se mostró segura de que el Gabinete Ministerial de Vicente Zeballos recibirá el voto de confianza de parte del nuevo Congreso, pese a los cuestionamientos contra algunos ministros.

“Claro que sí”, afirmó Montenegro a Canal N este domingo, cuando fue consultada si recibirían el voto de confianza.

Además, afirmó que la titular de Producción, Rocío Barrios, cuenta con todo su respaldo tras escuchar sus descargos respecto a la acusación fiscal en su contra por el presunto delito de peculado.

“Yo le doy todo mi respaldo a Rocío [Barrios]. Hemos escuchado no solamente en los medios de comunicación sus explicaciones. Ha habido una importante exposición que se ha hecho en el Consejo de Ministros, no solamente de Rocío sino también del ministro de Transportes. Todos hemos quedado convencidos de que esto es un tema que es superable y que no tiene nada que ver con la conducta ética de ellos”, aseguró.

Según la fiscalía, Rocío Barrios se habría apropiado de dinero del Estado cuando se desempeñó como directora general de la Oficina de Asuntos Administrativos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en el 2014. Para ella piden nueve años de cárcel.

En tanto, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, es investigado por presunta colusión simple en agravio del Estado, que habría cometido cuando era director ejecutivo de Provías Nacional, en el 2018.

“Yo sé que el Congreso, cuando los escuche, va a quedar tan convencidos como yo”, dijo Montenegro.

-“Estoy dispuesta a responder”-

Consultada por la prensa sobre el voto de confianza, La ministra de Producción, Rocío Barrios, aseguró que está dispuesta a responder por la acusación en su contra.

“Yo ya di mis descargos como corresponde y estoy dispuesta a responder ante los entes competentes cada vez que lo soliciten”, dijo.