A inicios de febrero, el gobernador regional de Tumbes fue detenido preliminarmente, señalado por liderar una organización criminal denominada Los Elegantes del GORE. El último miércoles, el Poder Judicial le dictó 24 meses de prisión preventiva como parte de la investigación, en la que se le imputa el presunto delito de lavado de activos.

