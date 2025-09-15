Esta tarde se llevó a cabo el lanzamiento oficial de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Lima – Ayacucho 2025 en la Sala Grau del Congreso de la República. Foto: GORE Ayacucho
Esta tarde se llevó a cabo el lanzamiento oficial de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Lima – Ayacucho 2025 en la Sala Grau del Congreso de la República. Foto: GORE Ayacucho
Redacción EC
Redacción EC

El gobernador regional de Ayacucho,, investigado por el Caso Rolex que, afirmó que “no tengo comunicación” con la presidenta Dina Boluarte.

La autoridad regional evitó referirse directamente a dicho caso, que involucra a la mandataria.

Newsletter Mientras Tanto

Héctor Villalobos

“Eso lo ven mis abogados, no me puedo pronunciar sobre el tema”, manifestó a su salida del Congreso de la República.

Al respecto, indicó que llegó a la sede del Legislativo para agradecer al presidente del Parlamento, José Jerí, por facilitarle espacio para una reunión protocolar en el marco de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Lima – Ayacucho 2025.

“Hemos traído un pequeño presente al presidente del Congreso porque nos ha facilitado tener un espacio del Congreso para hacer el lanzamiento de los Juegos Bolivarianos”, dijo a la prensa.

LEE: MEF retrocede y ahora confirma apoyo a octavo retiro de AFP tras coordinar con Dina Boluarte

Al ser consultado sobre las declaraciones de Dina Boluarte sobre un octavo retiro de los fondos de la AFP y sobre el supuesto desencuentro con respecto a la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), este dijo que este tema es político y se halla en manos del Legislativo y el Ejecutivo.

“No tengo comunicación con la presidenta, es un tema que está en manos del Ejecutivo y el Congreso”, insistió.

Ceremonia de lanzamiento de los XX Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho se realizó en la Sala Grau del Congreso. Foto: GORE Ayacucho
Ceremonia de lanzamiento de los XX Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho se realizó en la Sala Grau del Congreso. Foto: GORE Ayacucho

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC