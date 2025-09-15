El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, investigado por el Caso Rolex que, afirmó que “no tengo comunicación” con la presidenta Dina Boluarte.

La autoridad regional evitó referirse directamente a dicho caso, que involucra a la mandataria.

“Eso lo ven mis abogados, no me puedo pronunciar sobre el tema”, manifestó a su salida del Congreso de la República.

Al respecto, indicó que llegó a la sede del Legislativo para agradecer al presidente del Parlamento, José Jerí, por facilitarle espacio para una reunión protocolar en el marco de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Lima – Ayacucho 2025.

“Hemos traído un pequeño presente al presidente del Congreso porque nos ha facilitado tener un espacio del Congreso para hacer el lanzamiento de los Juegos Bolivarianos”, dijo a la prensa.

Al ser consultado sobre las declaraciones de Dina Boluarte sobre un octavo retiro de los fondos de la AFP y sobre el supuesto desencuentro con respecto a la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), este dijo que este tema es político y se halla en manos del Legislativo y el Ejecutivo.

“No tengo comunicación con la presidenta, es un tema que está en manos del Ejecutivo y el Congreso”, insistió.