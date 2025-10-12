En su segundo día de mandato, el presidente de la transición José Jerí, sostuvo una reunión en el despacho presidencial con el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, quien también pertenece al partido Somos Perú. Ello, mientras analiza nombres para nombrar a su primer premier y, con él, a su gabinete ministerial.

Al igual que Jerí, Salcedo es cercano de la presidenta del partido, Patricia Li. A su salida del Palacio de Gobierno no descartó que militantes de Somos Perú formen parte del gobierno del actual mandatario.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Nuestro interés es el Perú y estamos enfocados en ellos, camisetas políticas en este momento no hay, lo que hay es compromiso por el país. Mucho tiempo estamos concentrados en saber si tiene o no un partido político, pero lo cierto es que los partidos también se forman y deben tener su equipo, personas con los títulos que nos merecemos, la experiencia, que eso no sea un espacio para satanizarse si es o no de Somos Perú”, dijo durante entrevista con Canal N.

Además, adelantó que el lunes 14 de octubre volverá a reunirse con José Jerí, pero como vocero de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. “Vamos a estar presentes con nuestro presidente para que con él podamos encontrar no solo las propuestas políticas sino acciones concretas para las 25 regiones”, señaló.

Asimismo, criticó la falta de diálogo con el gobierno de Dina Boluarte y respaldó su vacancia por las graves acusaciones que pesan en su contra. “Es el fruto de sus mismas acciones”, expresó.

“Estábamos impotentes con el anterior gobierno, pero esta vez estamos con nuevo presidente y creo yo que vamos a tener no solo una escucha sino acciones concretas. Creo en el presidente Jerí, creo en su capacidad de diálogo”, manifestó.

José Jerí recibe honores a su llegada al Palacio Presidencial, tras ser juramentado como presidente de la República, el 10 de octubre de 2025.

Asimismo, sostuvo que espera que durante el gobierno de transición de José Jerí se mantengan las condiciones democráticas que permitan desarrollar las Elecciones Generales 2026.

“La democracia cada vez está muriendo en la patria y es algo que no podemos permitir, creo en el presidente Jerí para que podamos este 28 de julio tener un presidente nuevamente elegido por la gran mayoría de peruanos, para que esté en nuestras manos elegir un proyecto político que sí represente a los pueblos y a las exigencias de 33 millones de habitantes”, señaló.

Al ser consultado sobre la denuncia por violación sexual, hoy archivada, que enfrentó Jerí desde enero del 2025 y los mensajes en Twitter subidos de tono, evitó condenar o cuestionar los hechos.

“Considero que es un espacio personal que tenga que responder y lo que significa la edad cronológica de un ser humano y de madurez que él tenga que responder. (…) Lo cierto es que hay hombres es que en sus procesos propios de lo que significa su edad sabrán redimirse, poder decir que fueron equivocos, situaciones de la juventud. Es una situación personal. Considero que sí (aprendió), todos aprendemos", divagó el gobernador regional del Cusco.

Asimismo, manifestó sentir que los políticos están siendo afectados por “cacerías” judiciales.

“En el momento que seamos juzgados ahí si permítame tener una opinión, hoy hay una persecución no solo a quienes hacen política, simplemente se esta desvirtuando y producto de eso tenemos esta precariedad. Hoy en día estamos sujetos a tener una cacería por parte de la Contraloría, la Fiscalía, lo que apelo es que la justicia sea célere para que no estemos concentrados en acusaciones sino en sentencias”, añadió.