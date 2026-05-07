El ministro de Justicia, Luis Enrique Jiménez Borra, promulgó una resolución mediante la que “actualizó” la conformación de la Comisión de Gracias Presidenciales, que se encarga “de analizar y proponer” indultos y otros beneficios al mandatario.

A nombre del Minjus integran dicha instancia: Magno Abraham García Chavarri (presidente), Ivar Jesús Calixto Peñafiel, Lesli Roxana Gonzales Cabanillas y Martin Antonio Salgado Arroyo, según precisa la Resolución Ministerial N° 172-2026-JUS, fechada el 5 de mayo y que aparece en el portal del sector.

Consultado por El Comercio, el presidente José María Balcázar señaló que el cambio es de “rutina” y busca “agilizar los indultos comunes”.

Cuando se le preguntó si tenía alguna relación con la posibilidad de un indulto al golpista expresidente Pedro Castillo, el mandatario respondió: “para nada”.

El 19 de febrero, el condenado expresidente presentó un pedido de “indulto presidencial” ante Balcázar. “Su promesa de otorgarme el indulto no fue un secreto de estado; fue un ofrecimiento explícito que generó expectativas legítimas en los millones de peruanos que me otorgaron su voto en las urnas”, señaló Castillo en el documento.

Un día después, la Presidencia de la República emitió un comunicado indicando que “no se encuentra pendiente ni programado el otorgamiento de gracia alguna, como indultos, a favor de persona procesada o condenada”.

Comisión de gracias presidenciales

En los considerandos de la norma no se brinda detalle sobre los motivos de esta “actualización”, solo se explica que la Comisión de Gracias Presidenciales está integrada por 5 miembros, de los cuales 4 son designados por el Ministro de Justicia y uno 1 es representante del Despacho Presidencial.

Además detalla que “los comisionados cumplen el encargo para el que han sido designados a título personal, sin ejercer representación alguna, y su labor es ad honorem”.

Según el portal de Ministerio de Justicia, la Comisión de Gracias Presidenciales “conoce y califica indultos comunes y por razones humanitarias, de derecho de gracia común y por razones humanitarias, así como de conmutaciones de la pena, a la población penitenciaria”.