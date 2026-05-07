Resumen

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/ Julio Pinan
Por Redacción EC

El ministro de Justicia, Luis Enrique Jiménez Borra, promulgó una resolución mediante la que “actualizó” la conformación de la Comisión de Gracias Presidenciales, que se encarga “de analizar y proponer” indultos y otros beneficios al mandatario.

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