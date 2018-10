El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió hoy un comunicado luego de conocerse la resolución del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema que declara no aplicable el indulto humanitario que otorgó el 24 de diciembre último el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski al ex mandatario Alberto Fujimori.

"En el Perú prevalece el Estado de derecho con pleno respeto a la autonomía de los poderes y vigencia de los derechos y libertades fundamentales", inicia el documento respecto a la situación de Alberto Fujimori.

Seguidamente se señala que en todo momento el Minjus ha mostrado "predisposición a los requerimientos de las autoridades judiciales" para una debida y oportuna administración de justicia.

Se dice además que el Gobierno es respetuoso "de la independencia del Poder Judicial, que implica el acatamiento irrestricto de sus fallos".

El breve comunicado concluye que ratifica su firme posición de sometimiento a la Constitución y a las normas vigentes, y a la "institucionalidad de los órganos que administran justicia", pues actúan de acuerdo a sus facultades y atribuciones constitucionales.

Más temprano la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció tras la anulación del indulto para su padre. Entre lágrimas, señaló que es una "persecución y ensañamiento de sus enemigos políticos".





