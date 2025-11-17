Gobierno de José Jerí nombra a Rodolfo Coronado Molina como Representante Permanente del Perú ante OEA.

El Gobierno de José Jerí aprobó en sesión del Consejo de Ministros el nombramiento del embajador Rodolfo Enrique Coronado Molina como nuevo Representante Permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Según el Ejecutivo, la designación de Coronado Molina busca impulsar acciones que promuevan los intereses nacionales, refuercen la institucionalidad democrática y contribuyan a los esfuerzos regionales orientados a la seguridad, el desarrollo sostenible y la protección de los derechos fundamentales.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Coronado participará activamente en las deliberaciones del Consejo Permanente de la OEA, además de intervenir en comisiones y grupos de trabajo enfocados en la gobernabilidad democrática, la solución pacífica de controversias y la cooperación internacional.

Trayectoria

Rodolfo Coronado es diplomático de carrera con casi treinta años de servicio. Ha integrado las misiones peruanas en Estados Unidos y Chile, y fue cónsul general en Houston.

En la Cancillería ha ocupado diversos cargos, entre ellos jefe de gabinete del ministro de Relaciones Exteriores, jefe de la Oficina General de Comunicaciones y funcionario en el despacho del viceministro de Relaciones Exteriores. También fue subdirector de la OEA y Asuntos Hemisféricos.

Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y posee una maestría en Políticas Públicas Internacionales por la Universidad Johns Hopkins. Antes de ingresar al Servicio Diplomático, trabajó como asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.