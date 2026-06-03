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Resumen

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Con la rúbrica del presidente José María Balcázar, el Gobierno dio por concluidas en las últimas horas las funciones de ocho embajadores y acreditados ante organismos internacionales, la mayoría de ellos embajadores políticos, a pocos días del balotaje de la segunda vuelta de este domingo, en el que los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) se disputarán la Presidencia. El hecho despertó suspicacias debido a la cercanía de los comicios, mientras que desde Torre Tagle se intentó apaciguar el asunto.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.