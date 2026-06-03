Con la rúbrica del presidente José María Balcázar, el Gobierno dio por concluidas en las últimas horas las funciones de ocho embajadores y acreditados ante organismos internacionales, la mayoría de ellos embajadores políticos, a pocos días del balotaje de la segunda vuelta de este domingo, en el que los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) se disputarán la Presidencia. El hecho despertó suspicacias debido a la cercanía de los comicios, mientras que desde Torre Tagle se intentó apaciguar el asunto.

A través de una resolución suprema —suscrita, además de Balcázar, por el canciller Carlos Pareja Ríos— se dispuso el término de funciones de Alfredo Ferrero Diez Canseco como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en los Estados Unidos de América (EE.UU.).

En el dispositivo legal también se cancelan sus cartas credenciales y poderes correspondientes, y se le agradece por los servicios prestados a la nación. Asimismo, se precisa que la fecha de término de sus funciones será fijada mediante resolución ministerial; es decir, con otro dispositivo legal.

Alfredo Ferrero es embajador en Estados Unidos desde el gobierno de Dina Boluarte. (Foto: Andina)

Mediante otras resoluciones supremas se dispuso lo mismo respecto de Luis Iberico Núñez, embajador del Perú en el Reino de España, ante el Principado de Andorra y, además, representante permanente del Perú ante la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo).

Tanto Ferrero como Iberico fueron designados embajadores en 2024, durante el gobierno de la entonces presidenta Dina Boluarte, y habían sido, en la práctica, ratificados en sus cargos por José Jerí y el propio José María Balcázar, en medio de las destituciones y crisis política.

EE.UU. y España, además, concentran la mayor parte de los más de 1,2 millones de peruanos residentes en el extranjero. Entre ambos países suman más de 587 mil electores hábiles, siendo EE.UU. quien lidera con más de 368 mil, mientras que España ocupa el segundo lugar con más de 219 mil connacionales habilitados para sufragar.

Luis Iberico presentó sus cartas credenciales como embajador del Perú en España. (Foto: Facebook Embajada de España en Perú)

Pero no fueron los únicos. También se dispuso lo propio para Carlos Hakansson Nieto, embajador en Costa Rica; Stephen Haas del Carpio, embajador en Francia; y Javier Paulinich Velarde, embajador del Perú en la República de la India y ante Bangladesh, Maldivas, Nepal y Sri Lanka.

Además, se dieron por concluidas las funciones de otros tres embajadores del Servicio Diplomático. Entre ellos, la embajadora Claudia Betalleluz Otiura, quien culmina su misión como representante del Perú en Trinidad y Tobago, así como ante la Comunidad del Caribe (CARICOM) y ante San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Barbados.

Asimismo, se dio por terminada la misión diplomática del embajador José Bustinza Soto como representante del Perú en Nueva Zelanda. De igual forma, concluyeron las funciones del embajador Rómulo Acurio Traverso como representante peruano en la República Federativa del Brasil y ante la República de Surinam.

Los cinco primeros relevos fueron efectuados mediante edición extraordinaria de las Normas Legales de El Peruano el día lunes 1 de junio, mientras que los últimos tres fueron publicados al día siguiente.

La respuesta de Torre Tagle

La publicación de la serie de dispositivos legales empezó a circular y generó interrogantes. Tras ello, fue el propio canciller Carlos Pareja quien salió a precisar que las resoluciones dan inicio al proceso protocolar y administrativo que regula la transferencia de gestión, según lo dispone la ley. Remarcó que se trataba de un trámite regular como parte del cierre del mandato del presidente Balcázar y descartó así que responda a motivaciones políticas.

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Carlos Pareja, canciller: Los embajadores políticos deben cesar e irse antes del término del gobierno que es 28 de julio



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“Los embajadores políticos deben cesar e irse antes del término de gobierno, que es el 28 de julio. Por eso es que se hace un cese ahora de funciones, para que ellos tengan tiempo de preparar sus equipajes, de despedirse de las autoridades, hacer su informe de gestión (…) Es un proceso normal que se les avisa con tiempo —formalmente, de manera oficial— para que ya puedan regresar antes del 28 de julio”, expresó Pareja en Canal N.

Asimismo, aseguró que el trámite no afecta el proceso electoral que se llevará a cabo en el exterior, el cual —agregó— está a cargo de los consulados en los 219 locales de votación previstos y distribuidos en los cinco continentes. Añadió que se trata únicamente de un acto presupuestal, interno y administrativo, y que los embajadores ya habían sido advertidos previamente del acto.

El canciller Carlos Pareja Ríos dijo que "los embajadores políticos deben cesar e irse antes del término de gobierno". (Foto: César Campos / @photo.gec) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

Asimismo, en RPP sostuvo que no habrá nuevos nombramientos de embajadores, justamente para que, como parte del proceso de transferencia, sea el próximo gobierno el que decida a quién designará como representante del Perú en EE. UU. u otros países. Añadió que, en caso se quisiera que alguno de ellos permanezca en su cargo, tendría que ser nuevamente nombrado.

En diálogo con El Comercio desde España, el embajador Luis Iberico confirmó que ya tenía conocimiento, desde semanas atrás, de que a inicios de este mes se publicaría la resolución suprema con el cese de sus funciones. Explicó que el desplazamiento de un embajador implica todo un procedimiento, que no solo comprende el traslado de pertenencias, sino también el cierre de informes y otros trámites antes de retornar al país. “Es un proceso largo”, explicó.

En esa línea, reafirmó que es la Ley del Servicio Diplomático la que establece que los embajadores políticos cesan “indefectiblemente” cuando concluye el mandato del presidente que los nombró, al tratarse de cargos de confianza. En su caso, fue designado por Dina Boluarte y ratificado posteriormente por José Jerí y José María Balcázar, quienes le renovaron su confianza, previas las resoluciones de cese requeridas por ley.

Iberico precisó que, en realidad, el proceso electoral en el extranjero está a cargo de los cónsules, quienes trabajan directamente con la comunidad peruana para ello. “La embajada apoya con funcionarios diplomáticos, pero quienes organizan todo e, incluso, tienen que regresar a Lima con las maletas, llevando las actas y llevando las cédulas de sufragio en maleta a la mano, son los cónsules”, aseveró.

Además, indicó que, hasta que se publique la resolución ministerial con la fecha oficial de cese, los embajadores continuarán ejerciendo sus funciones. De momento, dicha resolución aún no ha sido emitida, por lo que permanecerá en el cargo durante el balotaje. Aun así, reafirmó que la comunidad peruana en el exterior no se verá afectada en su derecho al sufragio por estos cambios. “En la elección pasada, por ejemplo, yo simplemente fui como cualquier ciudadano a votar y me retiré”, expresó el también excongresista.

Un voto que será clave

El excanciller Luis Gonzales Posada ratificó a este Diario que se trata de un procedimiento debidamente normado y que se está siguiendo el trámite regular. Además, sostuvo que los embajadores no tienen implicancia en el proceso electoral y que, por el contrario, esta labor corresponde a los cónsules.

En su opinión personal, hubiera preferido que se esperara a que pase la elección antes de proceder con los cambios, pues —consideró— “hoy en día cualquier movimiento que se haga está sujeto a susceptibilidades”. No obstante, señaló que la Cancillería debe haber tenido sus fundamentos para realizar los ceses con tanta anticipación y remarcó que se trata de decisiones que competen a Torre Tagle.

Sin embargo, sí destacó la importancia del voto en el extranjero en esta contienda. Explicó que, de los más de 27 millones de electores que existen, un millón 210 mil votan en el exterior, cifra que consideró relevante, pues representa el 4,4% del padrón electoral.

Según los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), fue el candidato Rafael López Aliaga (Renovación Popular) quien obtuvo el primer lugar en el extranjero, con 24,986% de votos válidos. En tanto, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) alcanzaron 17,048% y 2,598%, respectivamente.

Así, entre los candidatos que disputarán el balotaje, Fujimori quedó en segundo lugar en la primera vuelta; mientras que Sánchez quedó en octavo en esa circunscripción.