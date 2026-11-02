En los primeros 100 días de su administración, la presidenta Keiko Fujimori autorizó al Ministerio del Interior (Mininter) a elaborar un plan para reformar a la Policía Nacional, institución que sufre de corrupción y falta de equipamiento. Esta propuesta está casi lista y en las próximas semanas se brindarían mayores detalles.

Fuentes cercanas a Palacio de Gobierno indicaron que la reforma policial promovida desde el Mininter tiene ocho ejes y no incluye la salida de los altos oficiales. Pero sí medidas concretas a ser implementadas a mediano y largo plazo. Por ejemplo, el pase al retiro de policías implicados en delitos, especialmente aquellos vinculados a redes criminales, sin importar su rango.

También la reducción de las escuelas de formación de la Policía, que en el 2027 pasarían de 18 a solamente 10.

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Las mismas fuentes adelantaron que es muy probable que el gobierno central reciba críticas y presiones de los gobiernos regionales que deseen mantener en sus jurisdicciones estas escuelas. No obstante, remarcaron que estos centros educativos no tienen los recursos económicos ni los filtros necesarios para evitar que las redes criminales infiltren a la PNP.

En Tumbes, relataron, ya se cerró una escuela de formación policial, porque esta no se podía sostener y no tenía las condiciones para la instalación de los alumnos. Además, se le solicitaba altas sumas de dinero a los padres de aquellos que ingresaron para la compra de colchones, camarotes y roperos y para la alimentación, cuando esto debía ser cubierto por el Estado.

A mediados de setiembre, el teniente general Fredy López Mendoza asumió la comandancia general de la PNP, tras el pase al retiro de Óscar Arriola. (Foto: Presidencia Perú) / Cristian Olea

Otras fuentes vinculadas al Mininter refirieron que el sector ha planteado, además, que se establezcan mayores requisitos para el ingreso a los centros de formación de la Policía Nacional. Uno de ellos que los postulantes con familiares o entorno relacionado al hampa sean sometidos a una revisión por parte de los organismos de inteligencia.

Esto con la finalidad de determinar si pueden ser o no infiltrados por parte de redes criminales.

Cambios normativos

Otra medida que contempla la reforma policial es cambios al reglamento de la Policía Nacional y a la Ley de Ascensos de la referida institución. En el primer caso, se busca establecer que los policías separados por actos de corrupción o delictivos que sean repuestos por orden judicial no retornen a sus unidades de origen ni a operativas.

“Aquellos policías que sean identificados como miembros de bandas de extorsión o de organizaciones criminales dejan de ser policías y los vamos a trasladar a la fiscalía. Los vamos a tratar como a delincuentes. Ellos no van a ir a fuero policial militar, porque esto no es un delito de función”, manifestaron.

Sobre los cambios a la Ley de Ascensos de la PNP, el oficialismo busca que se priorice la experiencia en el campo frente a requisitos administrativos o académicos.

(Foto: Presidencia Perú) / Cristian Olea

Los otros ejes de la reforma policial que alista el gobierno son el mejoramiento de la infraestructura de las comisarías, la compra de patrulleros, adquirir tecnología para las direcciones de investigación, en especial aquellas que buscan capturar a los extorsionares, sicarios, secuestradores y mineros ilegales.

Y, además, proyectan la construcción de sedes para la PNP y darles mejor equipamiento. “Tenemos que aspirar a contar con un laboratorio de criminalística en cada región, empezando por la costa norte, azotada por el crimen organizado”, complementaron.

Uno de los ejes de la reforma- según fuentes cercanas al Mininter- será el ordenamiento de las especialidades. Esto, agregaron, no significa el regresó de la desaparecida Policía de Investigaciones del Perú (PIP).

“Se debe potenciar a las unidades. La Policía Nacional se ha hecho fuerte, y ya hay una nueva generación. Tenemos que potenciar lo que ya tenemos”, mencionaron.

Fuentes cercanas al Ejecutivo estimaron que esta reforma se concretaría en aproximadamente un año.

“Se ha dicho que tenemos miedo de realizar una reforma y no es así, una reforma no pasa por bajarse a casi todos los generales”, finalizaron.

El punto de vista

El exministro del Interior Carlos Basombrío dijo que está de acuerdo con esta propuesta que alista el gobierno.

“Ojalá que tenga resultados, eso viene del Ministerio del Interior y del comandante general de la Policía [Fredy López Mendoza]. Que lo hagan, porque habrá una resistencia enorme de las regiones, ninguno quiere perder entre comillas la formación en su región. ¿Por qué? Porque quieren ‘asegurarse’ tener policías”, manifestó a El Comercio.

(Foto: Hugo Pérez/ Archivo El Comercio)

Basombrío consideró que el gobierno, en este contexto, tendrá que cumplir con su principal promesa de campaña: “poner orden”. “Ojalá que sea así”, acotó.

El criminólogo Nicolás Zeballos, ex viceministro de Seguridad Pública del Mininter, sostuvo que no ve mal las ideas que tiene el gobierno, sobre todo porque varias de ellas se han discutido hace un tiempo. Por ejemplo, refirió que en el gobierno de transición de Francisco Sagasti (2020-2021) se intentó reducir el número de escuelas de formación policial a 12, pero que en la administración de Pedro Castillo (2021-2022) se abrieron “un montón”.

“La idea era tener pocas escuelas, pero de gran calidad, esa es una ruta. Y eso debe venir acompañado de una reforma educativa. La curricula de la Policía fue homologada con la educación universitaria. Llevan muchos cursos teóricos, eso debe simplificarse. La instrucción policial debe ser entre 12 y 18 meses. Que tengan las competencias básicas y luego pueden hacer la especialización”, explicó.

En comunicación con El Comercio, Zeballos consideró que los policías deben especializarse, principalmente, en cuatro campos: inteligencia, orden público, operaciones especiales e investigación criminal. “Y, a la par, debe haber un cambio de doctrina, se debe orientar la labor policial a la lógica de un servicio público”, complementó.

El experto, además, refirió que al gobierno le puede tomar un año iniciar el proceso de reforma policial y que este puede concluir en cinco o más años.

“Este gobierno puede dejar súper bien encaminado y sentar las bases de la reforma de la Policía Nacional”, finalizó.

El ex jefe de Gabinete Ministerial y exministro del Interior Óscar Valdés Dancuart dijo que anteriormente se intentó reducir escuelas de formación de la Policía Nacional, pero hubo oposición de las regiones. Agregó que se debe apuntar a que haya centros por macrorregiones, como sucede con el Ejército, para tener mejores instructores y logística.

“Muchas de estas escuelas no solo piden dinero a los padres, sino que pasan por agua tibia a los postulantes”, cuestionó, al referirse a los infiltrados de redes criminales en la referida institución.

Valdés Dancuart opinó que fue un error del primer gobierno aprista unificar a la policía, cuando el país “tenía una Guardia Civil que era intachable y que se encargaba de la seguridad ciudadana”. “La Policía de Investigaciones tenía la tarea de los delitos mayores, como el crimen organizado, cumplían su labor. Si me pregunta si volvería a los códigos, sí. Son formaciones distintas”, remarcó.

En diálogo con El Comercio, el ex primer ministro criticó que al interior de la Policía haya “tantísimas unidades especializadas”. “Ya no saben qué siglas ponerle, cada una tiene su parte administrativa y su presupuesto”, complementó.

El ex titular del Interior indicó que la reforma de la Policía Nacional debe priorizar, además, la lucha contra la corrupción dentro de la misma institución. “La mayoría de los oficiales son comandantes y mayores, que no han logrado ascender, ya cumplieron su rol, llegaron a su tope. A ellos se les deben invitar al retiro por renovación, se le va a pagar su sueldo, pero ya no van a coimear, eso se debe hacer”, acotó.

Más información

En setiembre, cuando se presentó ante la Comisión de Defensa y Orden Interno de la Cámara de Diputados, el ministro del Interior, César Astudillo, adelantó que los “cambios vienen en diciembre”. “Es parte de una pequeña reforma que implica tener a la gente adecuada en el lugar necesario”, sostuvo.

Además, Astudillo refirió que la reforma policial seguirá los lineamientos plasmados en el plan Mariano Santos, documento que contiene el nuevo perfil de los suboficiales y oficiales policiales, desde la malla curricular hasta la formación humanística y el equipamiento que se necesita.