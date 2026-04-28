Este martes, el Gobierno solicitó a la Embajada de Rusia en Lima información urgente sobre la situación, ubicación y estado de salud de un grupo de ciudadanos peruanos reclutados para integrar sus fuerzas militares en el conflicto con Ucrania, luego de que sus familiares denunciaran presuntos engaños y pérdida de contacto con ellos.

De ese modo, el Ministerio de Relaciones Exteriores entregó una lista detallada de los connacionales identificados, tras recibir pedidos de repatriación de familias que aseguran que sus allegados fueron captados mediante redes sociales y contactos militares para trabajar supuestamente en puestos de seguridad civil, mecánica o transporte.

📄Comunicado de Prensa 014-26: Sobre la situación de los peruanos en Rusia.



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En la reunión con el encargado de negocios de la misión diplomática rusa, la Cancillería recordó que, según la Constitución Política del Perú, cualquier ciudadano debe contar con una autorización previa de este ministerio para servir en fuerzas armadas extranjeras.

Asimismo, según Angie Mendoza, abogada de las familias entrevistada por EFE, a los reclutados se les prometieron pagos de hasta 30 000 dólares al llegar a Rusia y sueldos mensuales de 3 000 dólares, montos que los parientes afirman no han sido entregados.

#Perú #NoticiasPerú ♬ sonido original - Latina Noticias @latinanoticias Un grupo de ciudadanos denunció que sus familiares fueron víctimas de estafa, pues viajaron a Rusia tras recibir ofertas de trabajo, pero acabaron en un cuartel en la zona de guerra Rusia-Ucracia. De acuerdo con los testimonios, decenas de peruanos habrían sido llevados al extranjero con la promesa de un trabajo en seguridad. Sin embargo, les arrebataron sus celulares, pasaportes y otros documentos. La situación mantiene a varias familias en alerta, quienes ya han presentado pruebas y solicitado ayuda ante la Dirincri y el Ministerio de Relaciones Exteriores. #LatinaNoticias

Ante la gravedad de las denuncias, el Ejecutivo dispuso la creación de un grupo de trabajo multisectorial integrado por la Fiscalía, la Policía Nacional y los ministerios de Interior, Defensa y Trabajo.

Esta instancia tiene el objetivo de “establecer acciones conjuntas para atender las denuncias y perseguir presuntos delitos como la trata de personas y el tráfico de migrantes”. Asimismo, se ha instruido al embajador peruano en Moscú “redoblar el contacto con las autoridades rusas para abordar esta delicada problemática”.

Videos inéditos revelan el drama de peruanos reclutados con falsas promesas de 20.000 dólares de bono y 2.600 mensuales. Taxistas y cocineros terminan en la primera línea contra drones ucranianos. 56 familias denuncian ante Cancillería; redes de trata usan redes sociales. Viajaron vía Panamá, Francia y Turquía post-elecciones.

Hasta la fecha, los abogados han documentado 130 casos específicos, aunque este martes se reportó un segundo grupo de aproximadamente 250 personas que habrían partido desde distintas zonas del país bajo condiciones similares.

Mientras se espera un pronunciamiento oficial de la Embajada de Rusia en Lima, la Cancillería confirmó que ya se han facilitado las repatriaciones de cuatro peruanos desde Moscú y uno desde Polonia, manteniendo activas las líneas de asistencia para otros afectados.

Una mujer muestra la fotografía de su esposo, un ciudadano peruano que está en la guerra en Ucrania, este martes durante una reunión en Lima (Perú). Familiares de alrededor de 130 peruanos pidieron al Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú que les ayude a repatriar a sus allegados, que según relatan, firmaron en las últimas semanas contratos para trabajar en puestos de seguridad en Rusia y ahora se encuentran presuntamente en el frente de la guerra en Ucrania. | EFE/ Paula Bayarte / Paula Bayarte

*Con información de EFE