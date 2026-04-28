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Hasta la fecha, los abogados han documentado 130 casos específicos, aunque este martes se reportó un segundo grupo de aproximadamente 250 personas que habrían partido desde distintas zonas del país | Foto: EFE / Difusión / Composición EC
Hasta la fecha, los abogados han documentado 130 casos específicos, aunque este martes se reportó un segundo grupo de aproximadamente 250 personas que habrían partido desde distintas zonas del país | Foto: EFE / Difusión / Composición EC
Por Redacción EC

Este martes, el Gobierno solicitó a la Embajada de Rusia en Lima información urgente sobre la situación, ubicación y estado de salud de un grupo de ciudadanos peruanos reclutados para integrar sus fuerzas militares en el conflicto con Ucrania, luego de que sus familiares denunciaran presuntos engaños y pérdida de contacto con ellos.

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