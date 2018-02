La primera ministra, Mercedes Aráoz, negó que Estados Unidos haya tenido injerencia en la decisión que tomó el Perú de declarar como “no bienvenida” la presencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la Cumbre de las Américas que se realizará en abril próximo en Lima.

Aráoz dijo que “no es verdad” que durante la visita del secretario de Estados de EE.UU., Rex Tillerson, se haya tratado ese tema.

Añadió que Tillerson tampoco condicionó la asistencia del mandatario estadounidense, Donald Trump, a la cumbre a no la presencia de Maduro.

La jefa del Gabinete Ministerial indicó que la decisión adoptada por el Perú, con el respaldo del Grupo de Lima, no se debe a los insultos que el mandatario venezolano haya lanzado en contra de Trump o del presidente Pedro Pablo Kuczynski, sino porque está actuando “fuera del marco de la democracia”.

“Estamos diciendo que este señor actúa fuera del marco de la democracia, así fuera quien fuera, hubiera o no insultado; esto es defender la democracia en Latinoamérica y las necesidades; uno se conmueve ante la situación que pasa ese país, por la desgracia humanitaria”, refirió.

En diálogo con radio Exitosa, Mercedes Aráoz recordó que el presidente Kuczynski ha tenido una posición contraria a Maduro desde que inició su gobierno.

“El presidente Kuczynski dice que no podemos aceptar la venida de un fulano, de un señor que quiere convocar elecciones fraudulentas, en las que no puede participar la oposición; eso es usar herramientas democráticas para seguir siendo un dictador. Eso no es aceptable”, refirió.

Unas horas después de estas declaraciones, el presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó a Trump de ordenar la cancelación de la invitación al mandatario venezolano Nicolás Maduro a participar en la Cumbre de las Américas en Lima.

"Por orden de Trump, el Grupo de Lima, con 12 de 35 países que forman Cumbre de las Américas, viola principio de no intervención y atenta contra Venezuela al cancelar invitación al hermano Presidente Maduro", escribió Morales en su cuenta de Twitter.