Gobierno niega estructura de negocios turbia por parte de PPK

La Dirección de Prensa del Despacho Presidencial emitió este viernes un comunicado en el que sostiene que el mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) no ha gestionado una estructura de negocios turbia o sospechosa en torno a sus asesorías profesionales y empresas.

Según el semanario “Hildebrandt en sus trece”, el fiscal anticorrupción Hamilton Castro ha revelado que, entre el 2005 y el 2015, el presidente hizo transacciones por un total de US$2,5 millones a través de múltiples operaciones financieras que tuvieron como punto de partida paraísos fiscales.

La nota periodística indica que PPK recibió 13 depósitos por concepto de asesorías de la empresa argentina-italiana Ternium, subsidiaria de Techint, compañía encargada de la fabricación del ducto del Gas de Camisea, y que Kuczynski fungió de asesor financiero de la compañía Hunt Oil, operadora del Consorcio Camisea, cuando se desempeñaba como ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Alejandro Toledo. Apunta, además, que algunos contratos habrían sido suscritos por su socio chileno Gerardo Sepúlveda a nombre de la empresa First Capital.

El Gobierno respondió que esto ha sido debidamente aclarado por el presidente de la República en distintas oportunidades, incluso ante la Contraloría General de la República en el 2005, el Congreso de la República desde el año 2006, y en su declaración de intereses del 2017.

La Dirección de Prensa del Despacho Presidencial también responde que PPK fue designado director de Ternium desde el 2007 hasta el 2015, años en los que no ejerció ninguna función pública.

“Las transferencias efectuadas por esa empresa a la cuenta de Kuczynski corresponden a la retribución por las labores desempeñadas. Todos los pagos realizados por esa empresa han sido considerados dentro de las declaraciones del impuesto a la renta del presidente, como renta de fuente extranjera”, responde el Ejecutivo.

En ese sentido, se recalca que ninguna actividad de dicha naturaleza fue realizada por Kuczynski mientras se desempeñaba como ministro de Estado.

“El reportaje menciona a Hunt Oil. Al respecto, PPK ya ha declarado públicamente que durante el 2003 efectuó algunos trabajos puntuales para la empresa sobre financiamientos internacionales, y estos fueron pagados en el 2003 y 2004, antes de ser nombrado ministro de Economía. Estos hechos ya fueron certificados por escrito por la misma empresa”, agrega.

La Dirección de Prensa del Despacho Presidencial manifiesta que PPK ya ha dicho en reiteradas oportunidades que no es accionista, socio o gestor de First Capital.

“Dicha empresa es de Gerardo Sepúlveda. First Capital no tiene nada que ver en las funciones que ejerció Kuczynski como director de Ternium o en su asesoría a Hunt Oil”, se lee en el comunicado.

En relación al crédito por US$75 millones que otorgó el Banco Interamericano de Desarrollo al consorcio Upstream, el cual habría beneficiado a Hunt Oil, PPK asegura que no tuvo relación alguna con dicha institución.

De otro lado, sobre los abonos de la empresa offshore TRG Allocation Ltd, se responde que Kuczynski dio cuenta en su declaración de intereses que durante el 2007 y el 2015 ha sido socio y asesor de la empresa The Rohatyn Group o TGR, pero que en este período no ejerció ninguna función pública.

El comunicado también explicó que la empresa Dorado Asset Management Company SAC, creada para la tenencia, gestión y administración de algunos inmuebles, fue creada en el exterior por consideraciones de seguridad.

“Ya en el 2014 se constituyó El Dorado SAC en el Perú bajo el mecanismo de una reorganización de sociedad constituida en el extranjero, según consta en la Partida Registral N° 13278512 de la Sunarp. Es decir, la empresa realizó sus operaciones de manera transparente y en estricto cumplimiento de toda la normatividad vigente”, sostiene.

“Se reitera que no existe estructura de negocios turbia o sospechosa. Todo lo anteriormente mencionado se refiere a operaciones reales a través de la cuenta del señor Kuczynski en el BCP, mientras no ejerció cargo público alguno. Estos movimientos fueron acreditados de manera transparente y debidamente declarados en sus impuestos”, acota el comunicado.

