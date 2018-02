Gobierno ofrece discusión técnica de la remuneración mínima vital

El ministro de Trabajo, Javier Barreda, confirmó ayer que el próximo martes se reunirán los miembros del Consejo Nacional de Trabajo (CNT) para discutir si debe incrementarse la remuneración mínima vital (RMV), pedido que el presidente Pedro Pablo Kuczynski hizo el 14 de febrero.

Barreda dijo que ese día escuchará los puntos de vista de los gremios empresariales y de los trabajadores, y que su sector brindará información relevante sobre el mercado laboral e indicadores sobre inflación y productividad. Precisamente, en una entrevista a este Diario publicada ayer, el presidente de la Confiep, Roque Benavides, señaló que el aumento de la productividad debe atenderse antes de pensar en subir el sueldo mínimo.

Frente a las críticas de la oposición, Barreda afirmó que el anuncio del mandatario “no es una medida populista”, sino resultado de “una reflexión” que tuvo PPK hace varios meses.

Consultado sobre si el gobierno hará uso de su prerrogativa de incrementar la RMV, Barreda dijo que por ley el tema debe discutirse antes en el CNT y que “dependerá del consenso que haya”.

“La discusión tiene que ser técnica, teniendo en cuenta las variables que alcanzarán los empresarios y los trabajadores [...], lo que decida el gobierno será lo técnicamente viable, esa es nuestra responsabilidad”, subrayó.

También precisó que son cerca de 500.000 los trabajadores formales que se beneficiarán con un incremento del salario mínimo, y negó que exista una proyección del Ejecutivo sobre el monto del aumento de la RMV, que actualmente es de S/850.

La oposición y centrales de trabajadores como la CGTP han criticado que el tema se ponga en el tapete cuando enfrenta una baja aprobación. Según la última encuesta de El Comercio-Ipsos, la popularidad de Kuczynski cayó a 19%.

—“Aumento es ilusión”—

El analista político Enrique Castillo considera que el aumento de la RMV o el solo anuncio de que será evaluado siempre está asociado a la necesidad de mejorar los niveles de aprobación o de revertir un proceso de crisis de gobierno: “Es un recurso que tiene mucho de populista y demagógico, y mucho de irreal”, dijo.

Mencionó que la población formal no gana el sueldo mínimo, sino un salario superior, mientras que los trabajadores informales ganan por debajo de la RMV. Por lo tanto, indicó que el aumento “es una ilusión que se le vende a la población”.

También consideró que “no es cierto” que el CNT apruebe el alza del salario mínimo, pues este “es un recurso que los presidentes usan como una medida política” y no en base a lo que diga el CNT.

Además, consideró que resulta paradójico que Kuczynski recurra a un recurso que no utilizaría un presidente “de la ortodoxia económica de la que se supone era el mandatario”.

Para el analista Luis Nunes, no es “un error” del gobierno tocar el tema del aumento, teniendo en cuenta que no se incrementa desde hace dos años y que en el país hay un reclamo general por considerarlo “muy bajo”. Indicó que el tema puede ayudar a PPK a subir en los sondeos, pero no le garantiza estabilidad. También opinó que no sería positivo dilatar el aumento para “no politizar el tema”.

Castillo agregó: “Lo ayudará en algo porque el populismo siempre da réditos, pero no creo que eso sirva para hacer olvidar a la gente los cuestionamientos por Lava Jato”.

Fuentes del Mintra informaron que hasta ayer estaba confirmada la asistencia de la CGTP para la cita del martes. Faltaba hacerlo la Central Unitaria de Trabajadores. Ambas no asisten a las sesiones desde hace casi un año por discrepancias con el gobierno.

