Personas caminan entre escombros de edificios afectado por terremotos en Catia La Mar (Venezuela). Foto: EFE/ Ronald Peña R.
Personas caminan entre escombros de edificios afectado por terremotos en Catia La Mar (Venezuela). Foto: EFE/ Ronald Peña R.
Por Redacción EC

El Gobierno del Perú dispuso el envío de un equipo de rescatistas, con apoyo canino especializado en búsqueda y rescate, al país vecino de Venezuela luego que el pasado miércoles 24, dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 dejaron como saldo 589 muertos, 2.980 heridos, edificios derrumbados y escenas de pánico.

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