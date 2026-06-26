El Gobierno del Perú dispuso el envío de un equipo de rescatistas, con apoyo canino especializado en búsqueda y rescate, al país vecino de Venezuela luego que el pasado miércoles 24, dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 dejaron como saldo 589 muertos, 2.980 heridos, edificios derrumbados y escenas de pánico.

A través de un comunicado, Presidencia de la República indicó que la ayuda que incluye carpas, víveres, agua, enseres y otros bienes esenciales para atender a las familias damnificadas, será trasladada en un avión de la Fuerza Aérea del Perú.

Integrantes de equipos de rescate trabajan este jueves, en un edifico afectado por un terremoto en la zona de Altamira en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Boris Vergara

“El Gobierno y el pueblo peruano expresan su solidaridad con el pueblo venezolano ante el profundo dolor causado por los graves sismos registrados en su territorio, que han dejado pérdidas humanas, heridos y severos daños materiales”, señala el presidente José María Balcázar.

En esa misma línea, el mandatario peruano propuso a los jefes de Estado de toda América “a articular una fuerza de tarea conjunta que organice la ayuda humanitaria internacional y exprese, con acciones concretas, la solidaridad de nuestros pueblos con Venezuela”.

Finalmente, Balcázar resalta que seguirán atentos a las necesidades de del pueblo venezolano. “Hago votos por la pronta recuperación de los heridos y por la reconstrucción de las comunidades afectadas”, finalizó.