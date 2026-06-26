A través de un comunicado, Presidencia de la República indicó que la ayuda que incluye carpas, víveres, agua, enseres y otros bienes esenciales para atender a las familias damnificadas, será trasladada en un avión de la Fuerza Aérea del Perú.
“El Gobierno y el pueblo peruano expresan su solidaridad con el pueblo venezolano ante el profundo dolor causado por los graves sismos registrados en su territorio, que han dejado pérdidas humanas, heridos y severos daños materiales”, señala el presidente José María Balcázar.
En esa misma línea, el mandatario peruano propuso a los jefes de Estado de toda América “a articular una fuerza de tarea conjunta que organice la ayuda humanitaria internacional y exprese, con acciones concretas, la solidaridad de nuestros pueblos con Venezuela”.
Finalmente, Balcázar resalta que seguirán atentos a las necesidades de del pueblo venezolano. “Hago votos por la pronta recuperación de los heridos y por la reconstrucción de las comunidades afectadas”, finalizó.
El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos del miércoles se elevó a 188 y el de heridos a 1.520, mientras se calcula que al menos 346 construcciones, como edificios, hospitales y centros comerciales, resultados afectadas, informó este jueves 25 de junio el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez. (EFE)