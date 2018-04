Gobierno propondrá que declaración de intereses sea obligatoria

El presidente de la República, Martín Vizcarra, afirmó esta tarde que el Ejecutivo enviará un proyecto de ley al Congreso para que la declaración jurada de intereses pase de ser voluntaria a obligatoria. Añadió que este puede ser el primer paso para que los funcionarios del Estado recuperen la confianza de la población.

“Sobre el tema de la declaración de intereses, todos los ministros y funcionarios sin que esté establecido como una obligación, la hacemos, pero efectivamente estamos coordinando con la Presidencia del Consejo de Ministros para proponer una norma para que sea de carácter obligatorio”, manifestó.

“Si decimos que la confianza de la población en las autoridades tiene que ser recuperada tenemos que dar muestras concretas para recuperar esa confianza y podemos comenzar porque todos los que trabajemos para el Estado tengamos a disposición esta declaración de intereses”, añadió.

En conferencia de prensa- tras una nueva sesión de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) en Palacio de Gobierno- Martín Vizcarra no precisó si en su administración se le dará autonomía a la Autoridad Nacional de Transparencia.

Señaló que el plan de la CAN recoge esta y otras recomendaciones que hizo en su momento la Comisión de Integridad, que fue presidida por el ex defensor del Pueblo Eduardo Vega.

Minutos antes, el jefe de Estado reiteró que la lucha contra la corrupción es “un pilar fundamental” de su gobierno.

Destacó que en la Cumbre de las Américas, realizada el último fin de semana en Lima, haya concluido con la firma de un compromiso en contra de la corrupción, hecho que no sucedió en las dos anteriores ediciones en Panamá y Colombia.

Contó que durante el desarrollo de la cita internacional se encontró con el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, quien le hizo referencia a la reunión de la CAN.

“Inmediatamente, acepté [participar] porque uno tiene que ser coherente con lo que predica, no podía dejar de estar en esta reunión si la prioridad del gobierno es la lucha contra la corrupción”, manifestó.

Martín Vizcarra, además, indicó que un grupo de funcionarios preparó la reunión para que él solamente esté al inicio y luego se retire. Sin embargo, él rechazó esto y señaló que era su deber participar en todo el cónclave.

El desarrollo del país frente a la corrupción

El mandatario también sostuvo que se debe trabajar desde todos los niveles y pasar verdaderamente a la acción, tomando como hoja de ruta la gobernabilidad y la lucha contra la corrupción.

“Quiero que nos den el tiempo necesario y suficiente para ver cómo vamos de la teoría a la práctica, del discurso a procedimientos específicos para implementar, estamos convencidos que no vamos a poder lograr el desarrollo que estamos buscando, si no combatimos frontalmente la corrupción, son mutuamente excluyentes, no puede haber desarrollo con corrupción (...)”, acotó Martín Vizcarra.