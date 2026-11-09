Confiep pide priorizar recursos para fortalecer a la Policía frente a la delincuencia. Foto: Andina/ Referencial.
Confiep pide priorizar recursos para fortalecer a la Policía frente a la delincuencia. Foto: Andina/ Referencial.
Por Redacción EC

En edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, el Gobierno de Keiko Fujimori publicó un nuevo decreto legislativo al amparo de las facultades otorgadas por el Congreso. Se trata de la norma que fortalece “la protección legal de los ciudadanos que actúen en legítima defensa frente a la delincuencia”.

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