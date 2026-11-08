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El Ejecutivo amplió, hasta enero de 2027, el estado de emergencia en los penales de Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Miguel Castro Castro, Ancón I (Lima) y El Milagro (La Libertad). (Foto: PCM)
El Ejecutivo amplió, hasta enero de 2027, el estado de emergencia en los penales de Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Miguel Castro Castro, Ancón I (Lima) y El Milagro (La Libertad). (Foto: PCM)
/ JUANPA AZABACHE
Por Sebastian Ortiz Martínez

A dos semanas de haber recibido facultades para legislar de parte del Congreso (y tras una fe de erratas), el gobierno de Keiko Fujimori publicó este domingo el primer decreto legislativo en el marco de este mecanismo. El Ejecutivo autorizó a las Fuerzas Armadas a reforzar el control perimétrico de los penales declarados en emergencia, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Policía Nacional.

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