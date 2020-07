El presidente Martín Vizcarra pronunciará mañana lo que será su último mensaje ante el Congreso por 28 de julio. Las expectativas por este discurso no son las mejores. Vizcarra acudirá al Parlamento en medio de una pandemia que no tiene visos de ser derrotada, con una economía que atraviesa la peor crisis de los últimos cien años y con un fracaso a cuestas en el manejo de la emergencia sanitaria.

Pero las cosas antes del coronavirus tampoco eran auspiciosas para el exvicepresidente, y así lo evidenció ayer este Diario. Si la gestión de Vizcarra era gris y mediocre antes de la pandemia, con la llegada del virus al Perú se evidenciaron todas estas falencias.

Es justo decir que nadie en el mundo estaba preparado para enfrentar a un virus desconocido y letal; sin embargo, con un auténtico liderazgo, una gestión eficiente y el desprendimiento para hacer una convocatoria amplia que incluyera a los mejores —sin mediar simpatías o ideologías—, otro hubiera sido el cantar.

Podríamos decir que no esperamos nada del discurso de mañana, pero en el fondo deseamos escuchar por qué recién empezamos a conocer la verdad sobre el número de fallecidos, y si es cierto que todo su gobierno conocía desde abril que el número de personas muertas era el triple de lo que reportaba el Ministerio de Salud.

También queremos saber si el Gabinete Zeballos y su sesgo antiempresa privada le hizo largas a una donación de oxígeno para Arequipa y Moquegua. Su respuesta sobre las precisiones técnicas es insatisfactoria.

Sería bueno que nos explique cómo —con metas trazadas y medidas claras— se va a revertir la terrible situación económica. No basta decir que “harán grandes esfuerzos” y repetir que el desastre sanitario sería mayor si no se hubiera aplicado la estricta cuarentena. Y si no es mucho pedir, los peruanos quisiéramos un auténtico mea culpa y pedido de perdón por tantas decisiones contradictorias y perjudiciales que seguramente ocasionaron miles de contagios.

Además, quisiéramos un compromiso serio por parte de su gobierno que nos asegure que las próximas elecciones no solo serán libres y transparentes, sino que ni usted ni nadie de su administración tendrán la tentación de cerrarle el paso a determinadas candidaturas para favorecer a la de su preferencia.

Y ya ni vale la pena recordar su promesa de 80 nuevos hospitales y los mil nuevos colegios para el 2019. Solo esperamos que la emoción de Fiestas Patrias no lo haga ofrecer cosas que al final no cumplirá. Por cierto, seguimos aguardando las tablets para los escolares, esperamos que lleguen antes de que termine el año lectivo.

Por último —y aunque suene a utopía—, nos gustaría escuchar una palabra de reconciliación para todos los que ‘pechó’ durante estos dos años.

“La clase política y, sobre todo, quienes detentamos cargos públicos tenemos la obligación de dar respuestas a las muchas necesidades, demandas y aspiraciones de cada uno de los peruanos, y no enredarnos en peleas encarnizadas que terminan haciendo un enorme daño al Perú”. Martín Vizcarra. 23 de marzo del 2018.

¡Qué lejos nos encontramos de su primer mensaje a la nación!

Todavía tiene tiempo de desempolvarlo y releerlo.

