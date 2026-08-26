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El gobierno de Keiko Fujimori buscaría obtener facultades legislativas para aplicar un régimen de aislamiento absoluto a los cabecillas de organizaciones criminales que continúan operando desde los penales y reducir los trámites para declarar en emergencia una localidad. Esas son dos de las medidas que formarían parte del proyecto que el Ejecutivo alista para presentar al Congreso de la República.

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