Alberto Beingolea cuestionó la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo. (Foto: Archivo GEC)
Alberto Beingolea cuestionó la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo. (Foto: Archivo GEC)
/ EDUARDO CAVERO
Por Redacción EC

En el programa “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, consideró “bastante absurda” la moción de censura que se debatirá en la Cámara de Diputados contra el titular del Interior, César Astudillo.

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