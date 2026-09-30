En el programa “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, consideró “bastante absurda” la moción de censura que se debatirá en la Cámara de Diputados contra el titular del Interior, César Astudillo.

Señaló que no se puede responsabilizar del incremento de la inseguridad ciudadana a Astudillo, de quien dijo tiene el respaldo de la presidenta Keiko Fujimori y de todo el Gabinete Ministerial.

“Hay una actitud lejana a los intereses del país. Fíjate que está golpeando en dos cosas sensibles para el comienzo del trabajo del Ejecutivo. Esta censura es bastante absurda, pretender responsabilizar de la inseguridad ciudadana al ministro Astudillo, que tiene 60 días en el cargo, es realmente un absurdo”, expresó.

“¿Qué cosa hace esto? Frenar las iniciativas, frenar el inicio del trabajo, complicar la situación. No es una medida que me parezca la más atendible. El ministro Astudillo, por cierto, cuenta con el respaldo de la presidenta de la república y de todo el gabinete”, agregó.

Beingolea también dijo que la evaluación de la gestión de César Astudillo requiere tiempo y dijo esperar que las bancadas “actúen con responsabilidad” cuando se debata el tema este jueves 1 de octubre.

“La evaluación de su gestión requiere ciertamente algunos días, no es posible que la criminalidad que vivimos el día de hoy es responsabilidad de él, de ninguna manera, así que yo esperaría que las bancadas actúen con responsabilidad”, subrayó.

Como se recuerda, la moción de censura fue presentada por las bancadas de Juntos por el Perú, Partido Cívico Obras y Partido del Buen Gobierno bajo el argumento de que habría quedado acreditada su “manifiesta incapacidad de liderazgo y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo”.

Para la discusión de la moción, los portavoces acordaron por unanimidad otorgar tres horas de debate, tiempo que será distribuido proporcionalmente entre los grupos parlamentarios, sin minutos adicionales ni interrupciones.

MIRA AQUÍ: Cámara de Diputados debatirá este jueves censura contra ministro del Interior

De acuerdo con el Reglamento de la Cámara de Diputados, las mociones de censura deben debatirse y votarse entre el cuarto y décimo día calendario después de su presentación. Su aprobación requiere el voto de más de la mitad del número legal de integrantes de la Cámara.