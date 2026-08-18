Alberto Beingolea brindó una conferencia de prensa en la sede del Ministerio de Cultura. (Foto: Mincul)
Alberto Beingolea brindó una conferencia de prensa en la sede del Ministerio de Cultura. (Foto: Mincul)
Por Redacción EC

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, discrepó con su colega titular de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, quien planteó que el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) pase a su sector.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.