El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, discrepó con su colega titular de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, quien planteó que el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) pase a su sector.

En conferencia de prensa desde San Borja, el titular del Mincul reivindicó las competencias de su cartera sobre los museos del país y dijo que la propuesta de Álvarez es una opinión personal y la respeta.

Al ser consultado sobre la misma, el también excongresista remarcó que no existe un comunicado oficial sobre un eventual cambio, razón por la cual insistió en que “los museos del Perú están dentro del Ministerio de Cultura”.

Asimismo, Beingolea remarcó que su sector va a asumir “lo que le corresponde”, más allá de las opiniones de Ernesto Álvarez. No obstante, negó cualquier fisura dentro del Poder Ejecutivo por este tema.

“Es la opinión del ministro, punto. El museo al que hace referencia está dentro del sector Cultura y no tengo yo nada que opinar al respecto. No se trata de ceder, simplemente hay una opinión, respeto todas las opiniones”, expresó.

“Lo único que tengo que decir es que los museos son parte de las funciones de este Ministerio de Cultura y este ministerio va a asumir lo que le corresponde. Los museos del Perú están dentro del Ministerio de Cultura. No hay nada más que decir, lo demás son opiniones todas respetables, no hay ninguna fisura”, agregó.

Difunde carta de respaldo

El último lunes 17 el ministro Ernesto Álvarez difundió en su cuenta en “X” una carta abierta dirigida a la presidenta Keiko Fujimori y firmada por exministros, excongresistas, exmagistrados del Tribunal Constitucional (TC) y analistas políticos que respaldan su propuesta.

En el documento se señala que autoridades del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, “excediéndose de sus funciones han sesgado sus decisiones al punto de hacer perder confiabilidad en la justicia supranacional e interfiriendo en procesos judiciales peruanos, inclusive beneficiando a terroristas”.

“Todos hemos podido apreciar cómo el gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela, condicionaba y obtenía el apoyo de algunos pequeños países a cambio de subvenciones de petróleo, afectando la estabilidad y cumplimiento de los tratados internacionales”, indicaron.

“Por otro (sic) parte, una segunda propuesta de trasladar el LUM al sector Justicia, es muy interesante porque hoy el sentido pedagógico está completamente restringido por acción de elementos con rasgos ideologizados y es necesario más bien afirmar la pluralidad y el reconocimiento a los que se sacrificaron por la democracia y no a los que atentaron contra la vida de las personas, especialmente contra los peruanos pobres, quechua hablantes y altoandinos, principales víctimas del terrorismo”, agregaron.

Finalmente, “alentaron” al Gobierno central y al titular de Justicia y Derechos Humanos a tomar una decisión en ese sentido porque -desde su punto de vista- conducirá a un “verdadero proceso de Reconciliación Nacional”.

La carta abierta está firmada por los exmagistrados del TC Óscar Urviola y José Luis Sardón; los excongresistas Jorge del Castillo, Juan Hermoza Ríos, Aurelio Pastor, Ántero Flores Aráoz y Gladys Echaíz; el constitucionalista Domingo García Belaunde; los abogados Wilbert Medina y Ángel Delgado, entre otros.