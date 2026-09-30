La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados debate el predictamen sobre la delegación de facultades. (Foto: Congreso)
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados debate el predictamen sobre la delegación de facultades. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

En el programa “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, se mostró seguro que otras bancadas van a cambiar la situación respecto a la delegación de facultades, cuyo predictamen se debate en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.