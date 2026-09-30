En el programa “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, se mostró seguro que otras bancadas van a cambiar la situación respecto a la delegación de facultades, cuyo predictamen se debate en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

Lamentó la actitud de la bancada de Juntos por el Perú (JP), porque si bien entiende que va a ser oposición, inclusive radical, en las actuales circunstancias no ponga por delante al Perú y siga en su “juego político”.

“Entiendo que esto es un predictamen, se habla de la comisión que maneja Juntos por el Perú. Para entender un poco la lógica parlamentaria, las comisiones tienen asesores que responden a la orientación política de su presidente. Esto es un predictamen de Juntos por el Perú”, expresó.

“Esto tendrá que ponerse en debate y entiendo que allí otras bancadas, que no son las que elaboran el predictamen, tendrán que intervenir y estoy seguro que van a cambiar esta situación. Nosotros esperamos con paciencia, que es lo que toca”, agregó.

MIRA AQUÍ: Comisión de Constitución reanuda debate de predictamen que rechaza otorgar facultades al Gobierno

Respecto al anuncio del Partido del Buen Gobierno de presentar un texto sustitutorio sobre la materia, Beingolea enfatizó que el Ejecutivo ha priorizado un paquete integral para no dejar desatendido diversos sectores.

“El Gobierno ha conceptuado en esta propuesta un paquete, una cuestión integral. No se puede decir: vamos a trabajar por seguridad ciudadana y El Niño, y dejar lo demás desatendido. Nosotros tenemos una visión del Estado global en donde entendemos que para luchar contra la inseguridad es imprescindible luchar la situación económica todavía lamentable de muchos peruanos”, manifestó.

MIRA AQUÍ: Predictamen de la Comisión de Constitución plantea rechazar y archivar pedido de facultades del Gobierno

“Esta visión sesgada de creer que esto es urgente y esto no, esto sí y esto no, me parece que no es tener una visión global, integral. Nosotros tenemos una visión integral de las facultades que estamos solicitando”, añadió.

No obstante, el titular del Mincul remarcó que el Gobierno es respetuoso del Poder Legislativo y se esperará la respuesta que pueda dar sobre la delegación de facultades “lo antes posible”.

“Esta es una tarea del Poder Legislativo, nosotros somos respetuosos del Poder Legislativo, pedimos lo que tenemos que pedir y damos los comentarios que tengamos que dar, pero es el Poder Legislativo el que tomará la decisión, espero que la tome lo antes posible”, sentenció.