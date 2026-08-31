El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, aseguró que si el Congreso no le otorga la delegación de facultades dificultará la labor del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori en la lucha contra la inseguridad ciudadana y otras materias.
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