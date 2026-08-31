El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, aseguró que si el Congreso no le otorga la delegación de facultades dificultará la labor del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori en la lucha contra la inseguridad ciudadana y otras materias.

En entrevista con Canal N, indicó que cualquiera sea el escenario, el Ejecutivo no claudicará en la lucha contra la criminalidad y que en función de ello se sabrá si la tiene más o menos “complicada”.

“Nos la van a hacer enormemente difícil. ¿Tú puedes hacer el trabajo con herramientas o sin ellas? Lo que no va a claudicar el Gobierno es en la lucha frontal contra la violencia y la criminalidad, vamos a pelear de todas maneras”, expresó.

“Dependerá también si nos dan facultades o no, porque en función de eso la tendremos más complicada o menos complicada. No se trata que sea culpa del Gobierno de esto o de lo otro, esta es una pelea de todos”, agregó.

Beingolea remarcó que el actual Gobierno tiene apenas 30 días y que un problema de 30 años no se va a resolver en tan poco tiempo, razón por la cual se necesitan herramientas para resolverlo, como la delegación de facultades.

“Si me amarras las manos y me dices que salga a pelear, es bien difícil pelear. Pelearé con las manos amarras si es lo que tú decides, pero lo primero que te estoy pidiendo es: ‘desamárrame para poder pelear’”, acotó.

Finalmente, el titular del Mincul insistió en que con la delegación de facultades el Gobierno tendrá “más posibilidades de victoria” y en caso de que el Congreso no las apruebe, “vamos a pelear igual”.

“Sin esas facultades vamos a pelear igual, si nos dan las facultades tendremos más posibilidades de victoria. Si me amarras las manos, igual pelearé, pero mejor es que me desamarres para poder pelear”, sentenció.