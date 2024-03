El jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, llegó al Perú este martes, 5 de marzo, desde Canadá en medio de la crisis política en el Gobierno por el caso de Yaziré Pinedo, tras la difusión de varios audios que comprometen su gestión.

Tras aterrizar en Lima, el aún primer ministro ya se encuentra en su oficina en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), según confirmaron fuentes de El Comercio.

Como se recuerda, un audio difundido por “Panorama” revela una conversación entre Alberto Otárola y la joven Yaziré Pinedo, quien fue contratada por el Ministerio de Defensa (Mindef) por S/53.000 en febrero y mayo del 2023.

La joven reconoció el último lunes que mantuvo una relación con Otárola Peñaranda. “En su momento fue una relación quizás sentimental, en un periodo de una semana o quizás menos, en enero del 2021″, dijo.

No obstante, aseguró que el audio “es falso, está editado” y data de enero del 2021, cuando Alberto Otárola no ocupaba ningún cargo público.

Además, culpó al expresidente Martín Vizcarra; a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte; y a César Figueredo, exdirector ejecutivo de Cofopri, de estar detrás de la difusión del audio y orquestar un supuesto complot contra el primer ministro.

Vizcarra negó haber complotado contra Otárola: “Niego rotundamente que mi persona o el partido político Perú Primero haya organizado un complot en contra del premier. No conozco y menos he hablado con Nicanor Boluarte ni nadie de este gobierno”, dijo en su cuenta de “X” (antes Twitter).

Por otro lado, Pinedo dijo que trabajó en el Ministerio de Defensa en el 2023 “por una recomendación del señor [Jorge] Chávez, exministro de Defensa, por temas de influencia del señor César Figueredo”.

Poco después, Chávez Cresta negó vía “X” que haya intercedido a favor de la joven y le dio 24 horas a Yaziré Pinedo para rectificarse, caso contrario procederá a demandarla” por difamación.

Ante ello, la joven se rectificó este martes y descartó haber conversado con el exministro Jorge Chávez Cresta. “Yo no he tenido contacto con el (ex) ministro, nunca lo he visitado y mucho menos he hablado con él”, aseguró a Canal N.