Otárola- luego de la cita, que duró aproximadamente 45 minutos- indicó, en declaraciones a la prensa, que la administración de la presidenta Dina Boluarte espera mantener la buena relación que tuvieron con el Poder Legislativo bajo la conducción de José Williams Zapata. Agregó que este “buen trato” es independiente al rol de fiscalización y control político de los parlamentarios.

“El Ejecutivo ha expresado el interés de que la solicitud de facultades legislativas que la presidenta presentó ante el Congreso sea tratada en el más breve plazo posible, respetando la agenda parlamentaria”, manifestó, al referir que este jueves el Parlamento aprobaría su cuadro de comisiones en el pleno.

(Foto: Anthony Niño de Guzmán | GEC)

Boluarte- durante su discurso por 28 de julio, adelantó que el gobierno tiene como objetivo “producir un total de 50 normas”. De estas, 33 para reducir la amenaza de la delincuencia, seis para enfrentar las emergencias que deriven del fenómeno de El Niño global, 10 respecto al desarrollo de infraestructura y uno sobre meritocracia en el Estado.

El primer ministro dijo que ha encontrado “toda la predisposición” de la Mesa Directiva para someter a debate la solicitud de facultades legislativas.

“[Ellos] tienen la misma preocupación que el Ejecutivo, la preocupación central de la población gira en torno a la seguridad ciudadana. Se necesitan medidas inmediatas y yo diría radicales para poder revertir una situación que tiene en permanente desasosiego a todos nuestros ciudadanos”, remarcó.

¿Qué normas buscar aprobar el gobierno con las facultades? 1. Buscan incorporar “la figura de la expulsión” para aquellos extranjeros detenidos en flagrancia. 2. También proponen modificar el artículo 30 del Código Penal, a fin de aplicar la expulsión para los extranjeros que haya sido condenado a una pena suspendida o condicional. 3. Plantean modificar el artículo 303-A del Código Penal para sancionar a los que financian el tránsito irregular en el país de otras personas para obtener beneficios para sí o terceros en aquellas zonas que no son frontera. 4. El Ejecutivo apunta a “establecer precisiones” a la Ley de Armas de Fuego y Municiones. 5. El gobierno propone, además, establecer que las requisitorias contra acusados de violencia contra las mujeres no caduquen hasta hacer efectiva la detención de los agresores.

El detrás de cámara

Fuentes cercanas a la Mesa Directiva indicaron a El Comercio que posiblemente la próxima semana se someta a debate del pleno la solicitud de facultades planteada por Boluarte.

Las mismas fuentes señalaron que se le pidió a Otárola brindar mayor información sobre ciertos proyectos de ley en seguridad comprendidos en el paquete. Por ejemplo, el que tiene como objetivo “establecer precisiones” a la Ley de Armas de Fuego y Municiones.

“Existe cierta preocupación sobre cómo se va a regular el acceso a armas de parte de los ciudadanos, desde el Congreso se espera que no se restrinja en su totalidad. El primer ministro ha dicho que solo será para las armas que se pueden modificar, como los fusiles de asaltos”, manifestaron.

También refirieron que se ha tomado de manera positiva la creación de una agenda que tenga como tarea realizar los expedientes técnicos para los gobiernos regionales y locales para acelerar la ejecución de las obras.

Las mismas fuentes indicaron que Otárola expresó su interés en saber qué bancada asumirá la conducción de la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Otras fuentes de este Diario señalaron que posiblemente Fuerza Popular deje la presidencia de ese grupo de trabajo para asumir la Comisión de Relaciones Exteriores.

Durante la reunión, no se abordó los cuestionamientos que pesan sobre Soto, quien negó tener 55 investigaciones fiscales.

Otárola, ante la prensa, dijo que espera que el presidente del Congreso pueda esclarecer las denuncias.

Romero justifica creación de policía de orden

De otro lado, el ministro del Interior, Vicente Romero, quien acompañó a Otárola a la reunión con Soto, intentó justificar el proyecto de ley, a través del cual el gobierno busca crear la policía del orden y seguridad, que ha generado dudas al interior del Congreso y de un sector de la sociedad civil.

Romero comparó a esta policía del orden y seguridad con la extinta guardia civil y precisó que esta entidad no será una institución paralela a la Policía Nacional, sino que formará parte de ella.

“La población reclama más policías en todo el país y esta medida que estamos tomando no es apresurada, es técnica […] Esta oferta [sumarse a la nueva ala de la PNP] que estamos haciendo es a todos los jóvenes del país, especialmente a los licenciados de las Fuerzas Armadas. No es una policía diferente, está dentro de la estructura de la Policía Nacional”, subrayó.

(Foto: Congreso) / Victor Vasquez

La solicitud de facultades para seguridad realizada por Boluarte aún no tiene el respaldo de las bancadas del Congreso. Solo desde Avanza País y Somos Perú han adelantado su predisposición a otorgarlas.

Por ejemplo, el portavoz alterno de Fuerza Popular, Arturo Alegría, dijo que el fujimorismo prefiere analizar a detalle el documento presentado por el Ejecutivo. “En el Congreso también hemos visto temas sobre la expulsión [de extranjeros que cometan delitos], pero no solo se trata de expulsarlos, sino a dónde, a qué país. Hay muchas cosas que suenan sencillas, pero cuando lo aterrizas, ahí encuentras los problemas”, subrayó.

El congresista Flavio Cruz (Perú Libre) calificó de “improvisada” esta iniciativa del Ejecutivo.

“De dónde ha sacado eso, tenemos que ver si en otros países hay esa experiencia. A priori parece ser un reciclado de personas que no sabemos si tienen la vocación y la formación. La mejor manera es que pasen por una escuela de formación, qué van a hacer estos agentes, parece mitad sereno, mitad policía, no me parece”, cuestionó.

A su turno, la portavoz de Cambio Democrático-JPP, Ruth Luque, dijo que espera una reforma integral a la Policía Nacional y no que se le coloquen “parches”, como calificó a la policía de orden y seguridad que el Ejecutivo pretende formar.