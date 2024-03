El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, se pronunció este lunes sobre el caso del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, tras la difusión de un audio el domingo - en el programa Panorama - que lo compromete con una mujer contratada por el Estado.

En declaraciones para RPP Noticias, desde Canadá - donde también se encuentra el primer ministro -, dijo que el titular de la PCM realizará las aclaraciones correspondientes cuando retorne al Perú.

No quiso responder cuándo se le consultó si Otárola debe seguir o no en el cargo tras la difusión del polémico audio.

“Para mí, es difícil decir si esto es cierto o no. Regresando se aclarará el tema, claro que, de ser cierto, sería grave, pero de eso no estamos tan seguros”, indicó Mucho.

“No me corresponde (decir si Otárola debe seguir o no en el cargo). Soy ministro nuevo, tengo un par de semana y no puedo decir nada en este momento”, añadió.

Mucho aseguró que se enteró del caso del primer ministro esta mañana y que no ha conversado con él.

“El Gobierno deslinda de todo acto de corrupción y también en este momento el ‘premier’ se encuentra aquí en Toronto. Creo que al regreso hará algunas aclaraciones, pero también ya las ha dado a entender que todo acto puede ser también de parte de los que no ven bien al Gobierno (...) Todo es posible, hacer o fabricar, no lo sé. Creo que eso se tiene que investigar para poder aseverar”, culminó.

Solicitarán explicaciones al primer ministro

Tras la difusión del audio en Panorama, el Despacho presidencial anunció que solicitará explicaciones al jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola.

A través de un comunicado, el Gobierno rechazó todo tipo de acción que vaya en contra de los intereses del país y, en este caso específico, cualquier posible contratación irregular a cambio de favores.

“Estando el premier, Alberto Otárola, fuera del Perú en misión oficial, este despacho esperará su retorno al país, a fin de solicitarle las explicaciones pertinentes y adoptar las decisiones que correspondan”, subrayó.

Asimismo, remarcó que desde el inicio del actual Gobierno de la mandataria Dina Boluarte ha declarado reiteradas veces que la lucha frontal contra la corrupción es uno de nuestros pilares.

