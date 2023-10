El jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, aseguró que los ministros del gobierno de la presidenta Dina Boluarte no son comparables con los de la gestión de Pedro Castillo (2021-2022) y enfatizó que no existe ningún acto que recuerde a su periodo, que calificó de “infausto y corrupto”.

En conferencia de prensa, rechazó cualquier insinuación de actos de corrupción hacia el actual Consejo de Ministros y dijo que está dispuesto al “escrutamiento público”. También reiteró su compromiso en la lucha contra ese flagelo.

“Los ministros de la gestión de la presidenta Dina Boluarte tenemos bien en claro qué cosa hacemos, qué cosa podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. Nosotros rechazamos categóricamente insinuación respecto de actos de corrupción que no solamente no existen ni han sido denunciados por la prensa, sino que no existe alguna actuación o acto que nos recuerde al infausto y corrupto gobierno del señor Castillo”, expresó.

“Nosotros no somos el gabinete del señor Castillo y siempre estamos dispuestos al escrutamiento público, a dar la cara por transparencia frente a la prensa y a firmar una y otra vez nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción”, agregó.

Otárola Peñaranda también insistió en que Yazire Pinedo Vásquez (25), sindicada como su amiga, no fue contratada en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), luego que el programa “Panorama” señalara que desde dicho sector se le envió una oferta de trabajo con una solicitud de cotización.

“En caso concreto de la Presidencia del Consejo de Ministros, debo reiterar que no existe ni existirá ninguna contratación irregular en mi sector y que las investigaciones que se vienen desarrollando todas ellas han generado inmediatamente sendas carpetas fiscales que nosotros estamos atendiendo con prontitud y colaborando en la averiguación de la verdad”, subrayó.

“Respeto la reserva de las investigaciones. No ha existido ninguna contratación irregular, la persona que dice no ha sido contratada en la PCM y a las pruebas me remito”, añadió.

Finalmente, Alberto Otárola pidió sancionar al fiscal que haya filtrado las investigaciones que se le iniciaron por diversos temas e insistió que ese punto debe manejarse con la reserva del caso.

“Debo decir, con esa misma contundencia, que me llama poderosamente la atención que investigaciones de carácter reservada sean repartidas a algunos medios de comunicación y se hayan filtrado por algún fiscal cuya sanción exijo en este momento porque la investigación tiene que ser reservada”, sentenció.

Declaraciones de premier Alberto Otárola