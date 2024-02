El jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, se refirió a las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y señaló que deberán ser corroboradas, con lo cual adelantó que el Ejecutivo no entrará en las “especulaciones”.

En conferencia de prensa luego de la sesión del Consejo de Ministros, indicó que desde el Gobierno están interesados en que se esclarezcan los hechos, a fin de controlar la corrupción en el país y garantizar la actuación de las instituciones que la enfrentan.

Fue al ser consultado sobre la versión de Villanueva de que, en octubre del 2022, el abogado Oscar Nieves, allegado de la actual mandatario, le pidió que no sea incluida en la formalización de la investigación sobre los aportes de campaña de Perú Libre.

“Este es un tema que está en investigación en el Ministerio Público. Toda declaración es un principio elemental de derecho penal y tiene que ser corroborada, y no vamos a ingresar como Poder Ejecutivo a las especulaciones que están de moda en estos últimos días a través de la prensa”, expresó.

“Sí estamos muy interesados en que se esclarezcan los hechos que la propia prensa ha establecido como importantes para control de la corrupción en el país y sobre todo para la buena marcha de las instituciones que trabajan en ello”, agregó.

Villanueva narró ante las autoridades cómo habría surgido un acercamiento con Fuerza Popular (FP), con quienes se habría coordinado el apoyo a Benavides desde el Congreso y otros temas como la remoción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Señaló a la congresista Martha Moyano como la persona con la que más coordinó para presentar una denuncia contra el expresidente Pedro Castillo, archivar las acusaciones contra Benavides en el Congreso e inhabilitar a la fiscal suprema Zoraida Ávalos.

El exasesor de Patricia Benavides también implicó al actual presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), señalando que se comprometió a poner en debate la destitución de los miembros de la JNJ a cambio de archivar una investigación en su contra por el caso conocido como “fábrica de troles”.

Además, según reveló “Punto Final” el último domingo, Jaime Villanueva aseguró que el fiscal superior Rafael Vela le mencionó que el JNE había diseñado una estrategia para evitar que Keiko Fujimori ganara las elecciones generales del 2021.

“Yo coordinaba con Rafael Vela, porque Rafael Vela era muy allegado a una asesora del Dr. Salas Arenas de nombre Janet Talavera (...) Rafael Vela me daba las noticias dentro de lo que se dice desde dentro del JNE y también me hablaba de la estrategia que el JNE estaba diseñando para que no salga la señora Fujimori, incluso me comentaba que se discutió el tema de la salida del Dr. Arce, que era representante del Ministerio Público”, indicó.