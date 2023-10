— Usted ha dicho que el Perú no es un Estado fallido; que tiene esperanza en salir adelante y por eso no puede haber actos de corrupción. Sin embargo, usted tiene una seria acusación en el Caso Aionia. Hay testimonios y chats que revelan coordinaciones entre el exministro de Trabajo Alfonso Adrianzén y Aurelio Orellana, de Essalud, para acelerar el desembolso de los S/41 millones. En uno de los chats está la famosa frase de la llamada...

Tripartita.

— Exactamente. Adrianzén le dice a Orellana que hay que hacer una llamada tripartita con la PCM.

Esa llamada tripartita se produjo cuando había una violencia en Lima. Eran los días de las marchas en Lima y el seguro de Essalud estaba tratando de cubrir a los heridos.

— Entonces, usted sí reconoce que hubo una llamada tripartita.

La pura lógica indica que si yo quiero estar en un acto de corrupción lo último que haré es una llamada tripartita. Ese tema ha sido aclarado y me sentí muy sorprendido por la manera en que El Comercio trató este tema, les envié una carta notarial. Yo soy muy respetuoso de las investigaciones, me allano a ellas y no existe ninguna declaración, salvo de alguna fuente que me involucra.

— La fuente es Grika Asayag, exasistenta de Boluarte. Ella ha dicho que usted sí sabía del desembolso.

Yo estoy bañado en aceite en este tema.

— ¿Estaba interesado en ese desembolso?

De ninguna manera.

— A los 25 días de que Adrianzén asume como ministro de Trabajo, se da el desembolso y antes solo era su brazo derecho.

Sí, me llama la atención.

Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, en entrevista con El Comercio. Foto: GEC / Alonso Chero

— ¿Le llama la atención el desembolso?

Sí, me llama la atención, por supuesto y a las pruebas me remito. Entre otras cosas, la salida de Adrianzén explica esa llamada de atención. No daré detalles, pero yo no estoy en esa carpeta y no existió ninguna llamada ni reunión, ni pública ni privada de las tres personas, eso lo puedo asegurar.

— Grika asegura que ella se reúne con Orellana en el restaurante Deli Bakery, que es de Félix Rosenberg, su amigo. Usted fue su abogado.

No voy a comentar nada de lo que haya dicho esa señora.

— Pero ella asegura que usted le presenta a Rosenberg.

No haré ningún comentario. Que se llegue a la verdad. Quizá los resultados de la fiscalía son más sorprendentes.

— Si existió alguna coima en ese desembolso de S/41 millones...

Yo no tengo ningún tipo de responsabilidad en ese tema. No existirá nunca un video, llamada ni nada parecido. Lo sabe la fiscalía, lo saben quienes me acusan y saben por qué lo hacen. Yo no estoy metido en ningún desembolso.

— ¿Me está diciendo que le quieren hacer daño?

Existen muchas personas que me quieren dañar, pero a esas personas siempre les voy a responder con la transparencia y con la seriedad que caracterizan todos los actos de mi vida.

— ¿En algún momento Adrianzén le habló de ese desembolso?

No, nunca. Que la fiscalía llegue a la verdad.

— ¿Y cuando dice que hay gente que le quiere hacer daño, incluye a sus amigas las visitadoras? Sabe usted que le dicen ‘Pantaleón’, ¿no?

No lo sabía. Vuelvo a decir que no hablaré de carpetas fiscales.

— Las muchachas que lo visitaron luego consiguieron chamba. Yaziré Pinedo Vásquez y Rosa Pierina Rivera Bermejo, las dos encontraron trabajo en Devida y en el Ministerio de Defensa después de visitarlo.

En la Presidencia del Consejo de Ministros no se ha producido ninguna contratación irregular.

— Pero las recomendó.

Los casos que usted menciona están en una carpeta fiscal y no comentaré.

— Pero la ciudadanía sí tiene derecho a saber si el primer ministro anda consiguiendo chamba a sus amigas.

La ciudadanía puede estar segura de que el primer ministro no realiza contrataciones irregulares.

— ¿Recomienda a sus amigas?

No realizamos contrataciones irregulares.

— Yaziré Pinedo Vásquez dice que lo conoce a usted de años. En cambio, usted aseguró que solo la vio una vez.

Ya lo dije, está en una carpeta fiscal y cuando la señora fiscal de la Nación me llame, iré a responder sin problemas.

— Entonces no es ‘Pantaleón’...

Lo que yo soy es un primer ministro muy atacado por un sector que seguramente quiere verme destruido, pero no lo van a lograr. En este tema me siento con mucha tranquilidad interna y familiar, que es lo que más me importa. Yo estoy casado y tengo cinco hijos, pero no tocaré mi vida personal.