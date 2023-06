El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, aseguró que el Ejecutivo evitará que TV Perú se convierta en un medio de propaganda del Estado, tras recientes cuestionamientos de parte de periodistas despedidos de forma intempestiva.

En un evento en el que participó con César Acuña en Trujillo, La Libertad, Otárola respondió sobre los informes que revelan presuntas presiones en los medios de comunicación a cargo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) a favor del Gobierno.

“Por lo que he podido apreciar en los informes que me he enterado en la prensa, se han cumplido algunos contratos de carácter laboral y creo que siempre vamos a asegurar que sea un canal independiente que trasmita cultura, con objetividad y que, sobre todo, no se convierta en un canal de propaganda del Estado. Eso no queremos y eso no ocurrirá”, aseguró.

Declaraciones de Otárola y Acuña

Según fuentes de El Comercio, se han registrado reiteradas presiones al interior de los medios del IRTP para evitar voces críticas al Gobierno, tanto políticos como analistas.

Asimismo, que la alta directiva evitó renovar todas las órdenes de servicio a pesar que se había solicitado que se haga lo propio con todos los trabajadores y periodistas.

En ese contexto, los periodistas Jorge Ballón y Ximena Carrasco informaron a través de redes sociales que sus órdenes de servicio, que se renuevan mensualmente, fueron rechazadas sin justificación alguna.

Las fuentes consultadas manifestaron que sin motivo específico para despidos y pedidos de renuncia, se deberían a temas políticos y a una búsqueda desde la alta directiva de IRTP de responsables por no dar “mensajes correctos” de respaldo al Gobierno de Dina Boluarte.

Cabe recordar que a inicios de junio de este año, se oficializó el nombramiento de Ninoska Chandia como nueva presidenta del IRTP, luego de haber sido la encargada de imagen y prensa de la presidenta Boluarte.