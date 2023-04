Tras reunirse el martes con el ministro de Educación, Óscar Becerra, ante sus cuestionamientos a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, indicó que “ha quedado absolutamente claro cuál es la agenda pública del Gobierno”.

“Hemos tenido una larga reunión con el señor ministro para discutir cada uno de los asuntos de la agenda pública y ha quedado absolutamente claro cuál es la agenda pública del Gobierno y cuál es la agenda pública de respeto al contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales de todos los peruanos y de los convenios internacionales suscritos por el Perú”, expresó Otárola en los exteriores de Palacio de Gobierno en diálogo con los periodistas.

Durante un evento, Becerra había calificado de “adefesio” a la CIDH y consideró que el Perú debería salirse de su competencia. Sin embargo, en otra actividad en la Municipalidad de Lima, remarcó que continuará expresando lo que piensa.

“No importa lo que digamos, a nuestros enemigos les va a parecer mal. Entonces, el otro día, mencionaban como ejemplo a Singapur y yo les decía: ‘sí, pues, pero Singapur tiene pena de muerte’. Inmediatamente (señalaron): ‘El ministro Becerra quiere la pena de muerte’”, expresó.

“No importa lo que digamos, a nuestros enemigos les va a parecer mal. Entérense de una vez: voy a seguir diciendo lo que pienso. Si a un grupo de peruanos no le gusta, lo siento mucho” “Están ocupados en gritar DinaAsesina que (…) en los niños”



El ministro de todos los peruanos pic.twitter.com/9UrwGuzYU8 — José Luis Gargurevich (@guerogarguero) April 19, 2023

“Todo el tiempo tenemos que estar pensando, y no sé cómo hacerlo, cómo traducir lo que digo para que a un cierto grupo de peruanos les parezca bien. Entérense de una vez, no me voy a disfrazar, no voy a mentir para caerle bien a alguien. Voy a seguir diciendo lo que pienso y creo que es bueno, y si a alguien no le gusta, lo siento mucho”, agregó Óscar Becerra.

