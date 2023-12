Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, defendió la labor del procurador general encargado, Javier Pacheco, y anunció que se busca hacer una reforma en esa institución sin afectar su independencia, indicando que buscarán evitar que los procuradores actúen como fiscales.

En declaraciones a RPP, comentó que lo que está ocurriendo en la Procuraduría General del Estado es una “reingeniería” que consiste en desarticular la unidad contra altos funcionarios donde dijo que “se habrían encontrado contratos irregulares”.

“La procuraduría no es el Ministerio Público. A veces cuando va un investigado ante una situación fiscal, se encuentra con dos fiscales, el fiscal y el procurador. La procuraduría debe regresar a la esencia que es defender los intereses del Estado y no convertirse en un juez, fiscal ni en un enemigo más del ciudadano dentro del juicio”, aseveró.

“Vamos a hacer una reforma en la institución pero también vamos a respetar su independencia”, agregó.

Otárola, con esto respaldó los dichos anteriormente dados por el ministro de Justicia, Eduardo Arana; y por el propio Javier Pacheco quienes cuestionaron la labor de Daniel Soria y la actuación de los procuradores como supuestos fiscales antes que por velar por los intereses del Estado.

El primer ministro se sumó a las críticas contra Soria, al recordar que el suspendido procurador general solicitó ser parte de los interrogatorios a Dina Boluarte y a su persona por las muertes durante las protestas.

“Parecía un fiscal más y no un procurador, pero con todo ese exceso de atribuciones hemos respondido. He respondido cuatro horas al procurador y lo voy a seguir haciendo, no tengo ningún problema”, comentó.