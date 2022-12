El ministro de Defensa, Alberto Otárola, aclaró que no ha estado “fungiendo” de presidente del Consejo de Ministros y destacó el trabajo realizado por el primer ministro Pedro Angulo, quien dejará su cargo ante una decisión de la mandataria Dina Boluarte.

“Yo no he estado fungiendo de primer ministro, yo he estado explicando el trabajo del Ministerio de Defensa. El premier Angulo es un excelente profesional, ha estado haciendo un trabajo, que a veces no se reconoce, de coordinación muy intensa en el Consejo de Ministros”, expresó Otárola en WillaxTV.

El ministro de Defensa, quien es voceado para reemplazar a Angulo en la PCM, no quiso comentar si aceptaría una eventual propuesta de la presidenta Dina Boluarte para tomar las riendas del Gabinete Ministerial.

“Yo, sinceramente, te digo que estoy 24 horas trabajando. Yo en ese tema no quisiera comentar porque esa es una potestad de la señora presidenta”, afirmó.

“Eso es lo que ha declarado ayer (domingo) la señora presidenta (sobre la salida de Angulo) y yo ahí quisiera poner punto aparte en ese tema porque se decidirá mañana. Hasta el último minuto yo voy a trabajar por mi país. Lo tengo muy claro: hasta el último minuto, hasta que la presidenta lo decida voy a seguir apoyándola, protegiendo a nuestras Fuerzas Armadas”, agregó.

Anuncio de Dina Boluarte

El último domingo, la mandataria Dina Boluarte anunció la salida de Pedro Angulo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y que su reemplazante será una personal con perfil político.

“Por eso es que dijimos que vamos a recomponer el gabinete y uno de los lugares que se va a cambiar es el premierato”, indicó la jefa de Estado en el programa “Cuarto Poder”.

En respuesta, Angulo indicó que no se aferra al cargo, pero precisó que todavía no había conversado con Dina Boluarte sobre su cambio

“La presidenta es quien nos designa, quien nos extiende su confianza. Ella puede tomar las medidas que considere necesarias porque estará en conocimiento en que eso es útil. Nosotros estamos a disposición, sabemos que nuestros cargos, por su naturaleza, no son de permanencia. Los cargos están mientras se dan el respaldo de la mandataria”, expresó.