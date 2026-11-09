Senador de Renovación Popular, Alejandro Muñante. (Foto: Mario Zapata / EC)
Senador de Renovación Popular, Alejandro Muñante. (Foto: Mario Zapata / EC)
Por Redacción EC

El senador de Renovación Popular, Alejandro Muñante, se refirió a la eventual llegada de Jeanette Alonzo a la Alcaldía de Lima, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinara que aquellos primeros regidores electos que hayan sido alcaldes en el período inmediato anterior no serán proclamados, ni recibirán las credenciales para ejercer la alcaldía durante la nueva gestión.

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