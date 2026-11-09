El senador de Renovación Popular, Alejandro Muñante, se refirió a la eventual llegada de Jeanette Alonzo a la Alcaldía de Lima, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinara que aquellos primeros regidores electos que hayan sido alcaldes en el período inmediato anterior no serán proclamados, ni recibirán las credenciales para ejercer la alcaldía durante la nueva gestión.

Durante una entrevista en el podcast Siempre a las 8, con Jimmy Chinchay, Muñante destacó la cercanía de Alonzo con el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, y aseguró que cuenta con su respaldo y confianza.

“ Siempre ha estado acompañando a Rafael López Aliaga, goza de su confianza, es una profesional que siempre ha estado presente en las campañas ”, manifestó.

En esa línea, consideró que Alonzo debería aceptar el desafío de asumir la alcaldía si finalmente se concreta el impedimento de López Aliaga. No obstante, señaló que su eventual gestión necesitará el respaldo de los integrantes del Concejo Municipal.

“En caso que se concrete que sea alcaldesa de Lima, va a tener que tener el respaldo de todo el consejo municipal. Yo creo que debe asumir el reto de aceptar”, expresó.

Respalda acciones legales

Por otro lado, Muñante cuestionó la decisión del JNE y sostuvo que se ha vulnerado la voluntad popular al no permitir que López Aliaga asuma como alcalde. En ese sentido, indicó que se vienen preparando las acciones legales correspondientes, en referencia a las medidas anunciadas por Rafael López Aliaga contra el presidente del JNE, Roberto Burneo.

“Esto es una seguidilla de actos que han vulnerado abiertamente la voluntad popular. No estamos ante un año electoral normal”, afirmó.