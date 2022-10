Los titulares del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y el Ministerio de Salud (Minsa) se responsabilizaron mutuamente por la vulneración del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). Las acusaciones entre ambas entidades se dieron ayer, luego de que se confirmara que el prófugo Segundo Alejandro Sánchez Sánchez figuraba como fallecido en el Reniec al haberse expedido un certificado de defunción irregular.

Según este registro al que tuvo acceso El Comercio, el supuesto fallecimiento fue inscrito el martes 11 de octubre a las 8:45 a.m. Aquel día se desplegó un operativo para allanar y detener a personas vinculadas a la supuesta red criminal del Gabinete en la sombra. Luego de advertirse la inscripción irregular, el Reniec rectificó los datos.

Sánchez es dueño de una casa ubicada en el pasaje Sarratea (Breña). Este inmueble fue utilizado por el presidente Pedro Castillo como centro de reuniones secretas.

Este es el certificado de defunción de Segundo Alejandro Sánchez Sánchez.



De acuerdo con los datos que ahí se consignan, el registro ocurrió el martes 11, a las 8:45 a.m. Es decir, 2 horas antes del allanamiento y detenciones por parte de la fiscalía y PNP. @Politica_ECpe pic.twitter.com/ekHOCkp321 — Alicia Rojas Sánchez (@AliciARojas) October 14, 2022

Responsabilidades

Junto con otros cinco presuntos integrantes del referido buró cercano al jefe del Estado, Sánchez es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, colusión, tráfico de influencia y encubrimiento personal. Por esta razón, el Poder Judicial había ordenado su detención preliminar por 10 días. Sin embargo, durante el operativo del último martes, no fue ubicado por la fiscalía y la Policía Nacional.

El ministro de Salud, Jorge López, intentó desprenderse de cualquier responsabilidad por este y otros registros irregulares en el Sinadef. Por el contrario, indicó que el sistema está a cargo del Reniec. “Necesitamos darle la viabilidad a este sistema porque es muy vulnerable. Este no es un programa que nosotros manejamos, lo administra el Reniec. Como Minsa estamos en investigaciones, tomando las evaluaciones necesarias. Hay que ver en qué parte ha sido vulnerado”, dijo López a TV Perú.

A través de un comunicado, el Minsa reafirmó que no es la entidad que gestiona la plataforma ni realiza revisiones de ella.

🔴 COMUNICADO | El #Minsa informa a la población lo siguiente. pic.twitter.com/fHfagSY32n — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) October 14, 2022

En tanto, ministros de otras carteras también señalaron al Reniec como responsable por los registros irregulares. El ministro de Justicia, Félix Chero, dijo ayer a la prensa que “en el Reniec hay varias fallas técnicas y logísticas”. Asimismo, Alejandro Salas, titular de Trabajo, sostuvo que el tema no le compete al Ejecutivo. “¿Sabe quién debe responder primero? Reniec, que no depende del Ejecutivo. No corresponde a un tema que el Poder Ejecutivo tenga que responder. Lo que sí tenemos que exigir es investigar y, si hay delito, que se sancione”, declaró a los medios.

Por su parte, Carmen Velarde, jefa nacional del Reniec, manifestó que la entidad que dirige no es la que emite los certificados de defunción. Precisó que estos documentos están a cargo exclusivamente de los médicos. Una vez que estos profesionales realizan un registro, el Reniec emite un acta de defunción.

“No es el Reniec el que emite los certificados de defunción. No es el Reniec el que incurre en un problema, sino el Minsa que no quiere ver qué está pasando ni tiene control de sus usuarios”, incidió Velarde en una conferencia de prensa. Además, informó que desde el 25 de setiembre, cuando supieron del registro irregular de defunciones, solicitaron reuniones al Minsa.

🚨#Urgente:

Fiscales especializados en ciberdelincuencia y peritos del Ministerio Público iniciaron, en las instalaciones del Reniec y del Ministerio de Salud, actos de urgencia y diligencias preliminares por el presunto delito de atentado a la integridad de datos informáticos. pic.twitter.com/3WVnfgVJbM — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 14, 2022

Las citas fueron pospuestas y recién el último martes pudieron conversar con el viceministro de Salud. El Reniec solicitaba al Minsa conocer quiénes son los 67.000 médicos autorizados con acceso al Sinadef. “Lamentablemente, el Minsa nos dijo que necesitaba 15 días hábiles para entregarnos la lista”, añadió Velarde.

Investigaciones

La fiscalía, la contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Fiscalización del Congreso han iniciado acciones tras conocerse el registro de la falsa defunción de Sánchez. Durante la tarde de ayer, fiscales especializados acudieron al Reniec y al Minsa para realizar diligencias preliminares por el presunto delito de atentado a la integridad de datos informáticos.

De otro lado, el médico que figura como responsable del registro negó haberlo certificado y anunció acciones en contra de los responsables.